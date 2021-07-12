Газзаев высказался о причинах неудачного выступления сборной России на Евро-2020

«Все обратили внимание, с какими эмоциями поют гимн и как себя настраивают итальянцы. И сравните, как это делали наши футболисты... Они что, стеснялись петь свой гимн? Это недопустимо на уровне сборной! Кто-то скажет — мелочь. А вот итальянцы считают иначе. И в том числе поэтому они — чемпионы Европы. Мы уступаем не только в технике, тактике и индивидуальном мастерстве, но и в психологии и менталитете», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков оценил выступление сборной России на Евро-2020