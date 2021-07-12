Глушаков оценил выступление сборной России на Евро-2020

«Это наш уровень. Мы просто показали товар лицом. Это ведь не сегодня началось, а довольно давно. Раньше в Российскую премьер-лигу приезжали сильные иностранные игроки. Молодые игроки росли, прогрессировали рядом с легионерами, учились у них и перенимали опыт. А сейчас все зациклились на том, что молодёжь нас вытащит. Искусственно создали им какие-то условия», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Полузащитник ответил, не обидно ли, что Россия оказалась ниже Финляндии и не смогла так же биться с топовыми сборными, как это делала Венгрия.

«Сборная России в прошлом году с национальной командой Молдавии вничью сыграла в товарищеском матче. Это же о чём-то говорит? Так что к такому результату на Евро мы шли планомерно от матча к матчу», — сказал он.

На чемпионате Европы 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф. Дзюба провёл три матча и забил один гол.

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