Васин объяснил, почему продлил контракт с ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА Виктор Васин рассказал, удивился ли он, что клуб предложил ему контракт ещё на один год.
Васин объяснил, почему продлил контракт с ЦСКА
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Не сказал бы. Надеялся на это. В конце сезона я играл во всех играх, благо здоровье позволяло. Перед последней встречей меня вызвали в офис и предложили продлить контракт. Мы обсудили это, я ещё раз приехал и спокойно подписал контракт», — цитирует Васина Sport24.

Защитник также ответил, без раздумий ли он подписал новый контракт.

«Да. ЦСКА стал мне родным домом. Мы прошли эти десять лет со многими игроками, так что раздумий о переходе в другой клуб не было», — сказал он.

Новый контракт Васина с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч за неделю до старта РПЛ.

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