Васин объяснил, почему продлил контракт с ЦСКА
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«Не сказал бы. Надеялся на это. В конце сезона я играл во всех играх, благо здоровье позволяло. Перед последней встречей меня вызвали в офис и предложили продлить контракт. Мы обсудили это, я ещё раз приехал и спокойно подписал контракт», — цитирует Васина Sport24.
Защитник также ответил, без раздумий ли он подписал новый контракт.
«Да. ЦСКА стал мне родным домом. Мы прошли эти десять лет со многими игроками, так что раздумий о переходе в другой клуб не было», — сказал он.
Новый контракт Васина с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2021/22.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч за неделю до старта РПЛ.