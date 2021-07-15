«Ведём переговоры»: Дюков о поиске тренера сборной России, реформе РПЛ и лимите на легионеров

Перед главным тренером сборной России будут стоять две основные задачи — выход на ЧМ-2022 и построение команды на длительную перспективу. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков. По его словам, в настоящий момент ведутся переговоры с несколькими кандидатами, а окончательное решение будет принято до начала нового сезона. Функционер также рассказал, какие изменения ожидают РПЛ, объяснил, почему не поддерживает лимит на легионеров, и положительно оценил инициативу пускать на матчи только вакцинированных и тех, у кого есть антитела.

Президент РФС Александр Дюков подвёл итоги очередного заседания исполкома организации. В числе прочего обсуждались изменения в российском футболе. Функционер заявил, что на данный момент речь идёт лишь о новом формате РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, но не о глобальной реформе.

«Конечно, ожидается, что обновление формата приведёт к изменениям. Но это далеко не панацея, потому что есть множество сторонних факторов. Что касается формата, то мы ведём совместную работу с Hypercube. Было предложено несколько вариантов, сегодня была сделана презентация, у некоторых членов исполкома уже сформировалось мнение. Но мы договорились, что продолжим вести работу, обсудим все плюсы и минусы. В наиболее предпочтительном варианте будут задействованы 16 команд», — рассказал Дюков.

По его словам, благодаря этому нововведению увеличится количество матчей, при этом проходных игр будет меньше. Увеличится интенсивность, а команды получат дополнительное время для организации тренировочного процесса. Всё это должно привести к росту интереса к чемпионату, в том числе, со стороны спонсоров и, соответственно, увеличению стоимости телевизионных прав.

Дюков также заявил, что в настоящий момент РФС ведёт переговоры с правительством по поводу лимита на легионеров. Он отметил, что по этому вопросу также нет единого мнения, однако он сам является противником данного ограничения.

«Конечно, система «8+17» более эффективна, чем предыдущая: клубы стали более избирательными в поиске легионеров, тренерам стало проще работать, выросло игровое время молодых россиян. Но любой лимит, как его ни настраивай, имеет свои недостатки. Идеальной является система, когда лимита нет», — объяснил свою позицию Дюков.

Кроме того, он сообщил о том, что футбольный союз консультируется с Роспотребнадзором по вопросу допуска болельщиков на трибуны в предстоящем сезоне.

«Окончательного понимания по допуску на стадионы нет. Сегодня—завтра у меня будет разговор с Анной Поповой. Мы, конечно, выступаем за максимально допустимое количество болельщиков на трибунах и поддерживаем инициативу клубов о беспрепятственном допуске вакцинированных и тех, у кого есть антитела», — добавил Дюков.

Президент РФС не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что футболисты ЦСКА в полном составе отказались от вакцинации.

«По этому вопросу надо обращаться в сам клуб, мы можем только рекомендовать сделать прививки, но никого принуждать не собираемся. По моей личной точке зрения, это единственный путь помочь себе и снизить риски. В противном случае это игра с огнём. Знаю немало человек, которые тоже сначала относились скептически, а потом тяжело переболели и поняли свою ошибку. Но каждый должен сам принять это решение», — отметил он.

Ещё одной важной темой обсуждения стала дальнейшая судьба сборной России после провала на Евро-2020 и отставки главного тренера Станислава Черчесова. Дюков заверил, что в настоящий момент РФС ведёт поиск нового наставника.

«Мы планируем завершить эту работу и подписать контракт с новым тренером до начала чемпионата России. Нам необходимо исходить из двух целей — краткосрочной и долгосрочной. Во-первых, это выход сборной на ЧМ-2022 в Катаре. Во-вторых, новый наставник должен продолжить создание новой команды с перспективой успешного выступления на следующем Евро. Сейчас ведём переговоры, но по понятным причинам они не могут быть публичными», — подчеркнул функционер.

По сообщению СМИ, этот пост может занять бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. При этом некоторые эксперты выражали мнение, что сборную должен возглавить иностранный специалист. Однако Дюков отказался называть конкретные фамилии, лишь отметив, что национальность специалиста не имеет значения.

«Понимаю, что сейчас будет много подобных вопросов, но пока мы находимся в поиске. Да, у нас есть несколько кандидатов, но до завершения переговоров мне бы не хотелось давать никаких деталей. Повторюсь, есть краткосрочная и долгосрочная цели. И желательно найти такого специалиста, который бы сумел выстроить команду на перспективу», — объяснил президент РФС.

Одной из важнейших задач является формирование общей философии сборных России. При этом, по словам Дюкова, это не означает, что все команды обязаны придерживаться одного стиля игры.

«Речь идёт не о том, чтобы вся вертикаль сборных играла по одной тактической схеме. Если взять международный опыт, то федерации составляют подходы, которые являются общим для всех команд, что позволяет игрокам при переходе из сборной в сборную быстро адаптироваться. На данный момент у нас нет чётко сформулированных философии и принципов, и это нам нужно сделать», — добавил он.

РФС признал неудовлетворительным выступление сборной России на Евро-2020 и принял решение расторгнуть контракт с Черчесовым. Дюков подтвердил информацию о том, что специалист отказался от неустойки. В то же время он подчеркнул, что тренерский штаб добросовестно подошёл к выполнению своих обязанностей, в связи с чем к нему не должно быть нареканий.

«В тренерском штабе никто дурака не валял, была подготовлена чёткая программа, а тренировочный план выполнен. Да, результаты выступления сборной неудовлетворительные. Но исполком оценивал работу в целом, включая ЧМ-2018, который останется яркой страницей в истории нашего футбола. Мы поблагодарили Черчесова за совместную работу и пожелали успехов в будущем», — рассказал Дюков.

Он отметил, что решение расстаться с наставником было принято после глубокого анализа, на что потребовалось время. Кроме того, глава РФС перечислил изменения, которые должны произойти в российском футболе для того, чтобы подобный провал больше не повторился.

«Для того, чтобы добиться результата, надо менять ситуацию в российском футболе, прежде всего, подход к детско-юношескому спорту. И мы уже запустили несколько проектов по его развитию. Но на это нужно время. Та же Дания запустила свои реформы в 2001 году. Поэтому необходимо менять и то, что есть сейчас — тренировочный процесс, стиль игры на уровне клубов. Если футболист привык к определённому режиму в своей команде, то ему может быть сложно перестроиться под другие условия в сборной», — пояснил Дюков.