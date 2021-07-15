Глава РФС заявил, что является противником лимита на легионеров

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением по поводу возможной отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Глава РФС заявил, что является противником лимита на легионеров
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Я являюсь противником лимита. В прошлом сезоне мы изменили систему, после чего клубы стали более избирательны к качеству легионеров. Проще стало работать тренерам, не считая количество паспортов. И появляется больше игрового времени у молодых россиян. Но у всего есть свои недостатки. И оптимальная система, когда лимита вообще нет. Мы этот вопрос сейчас обсуждали, но пока давать комментарии преждевременно», — сказал Дюков после заседания исполкома РФС.

Он также заявил, что в предстоящем сезоне точно сыграют 16 команд.

На данный момент в РПЛ действуют система лимита на легионеров «8 + 17». То есть клубы имею право заявлять восемь иностранных игроков на сезон.

Ранее был объявлен список 33 лучших футболистов РПЛ по итогам прошлого сезона.

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