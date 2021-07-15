Объявлен список 33 лучших футболистов РПЛ по итогам прошлого сезона

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список 33 лучших игроков по итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба РФС, в список вошли три вратаря: Юрий Дюпин («Рубин»), Илья Лантратов («Химки») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Среди защитников лучшими признаны следующие игроки: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос (все — «Зенит»), Дмитрий Рыбчинский, Ведран Чорлука, Эрнандес Пабло (все — «Локомотив»), Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Лукас Айртон (все — «Спартак»), Илья Самошников («Рубин»).

Лучшими полузащитниками стали Денис Макаров, Хвича Кварацхелия (оба — «Рубин»), Малком, Вильмар Барриос, Вендел, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Вандерсон («Краснодар»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич, Чидера Эджуке (оба — ЦСКА), Даниил Лесовой («Динамо»).

Лучшими нападающими названы: Артём Дзюба, Сердар Азмун (оба — «Зенит»), Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев, Джордан Ларссон (оба — «Спартак») и Фёдор Смолов («Локомотив»).

Ранее сообщалось, что «Зенит» представил новую форму на предстоящий сезон.