«Зенит» представил новую форму на предстоящий сезон
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
Фото формы опубликованы на сайте клуба.
В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Причём подопечные Сергея Семака становятся победителями Российской премьер-лиги уже три сезона подряд.
Ранее сообщалось, что «Зенит» стал первым клубом в мире, организовавшим сборы для футболистов с синдромом Дауна.
«Зенит» и @Nike представляют новую игровую форму ⚡ https://t.co/l3CqeHiHSypic.twitter.com/OyVzwmPcCC— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 15, 2021