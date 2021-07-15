«Зенит» представил новую форму на предстоящий сезон

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» презентовал новую форму команды на сезон-2021/22.
«Зенит» представил новую форму на предстоящий сезон
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Фото формы опубликованы на сайте клуба.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Причём подопечные Сергея Семака становятся победителями Российской премьер-лиги уже три сезона подряд.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал первым клубом в мире, организовавшим сборы для футболистов с синдромом Дауна.

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