«Зенит» стал первым клубом в мире, организовавшим сборы для футболистов с синдромом Дауна

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С 15 по 25 июля на базе академии петербургского «Зенита» прошли первые в истории тренировочные сборы для игроков с синдромом Дауна.
«Зенит» стал первым клубом в мире, организовавшим сборы для футболистов с синдромом Дауна
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Как сообщает пресс-служба «Зенита», партнёром проекта стала школа для спортсменов с синдромом Дауна «47 в игре».

Программа сборов включала в себя две ежедневные тренировки и досуговую часть. Данный проект позволил футболистам улучшить навыки социальной адаптации и добиться ощутимого спортивного прогресса.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отпустит Малкома на Олимпиаду после матча за Суперкубок России.

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