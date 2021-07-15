«Зенит» стал первым клубом в мире, организовавшим сборы для футболистов с синдромом Дауна
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Как сообщает пресс-служба «Зенита», партнёром проекта стала школа для спортсменов с синдромом Дауна «47 в игре».
Программа сборов включала в себя две ежедневные тренировки и досуговую часть. Данный проект позволил футболистам улучшить навыки социальной адаптации и добиться ощутимого спортивного прогресса.
Ранее сообщалось, что «Зенит» отпустит Малкома на Олимпиаду после матча за Суперкубок России.