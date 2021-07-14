«Зенит» отпустит Малкома на Олимпиаду после матча за Суперкубок России

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отпустит нападающего Малкома в расположение сборной Бразилии для участия в летних Олимпийских играх в Токио после матча за Суперкубок России по футболу.

«Как мы заявляли ранее, клуб изначально был готов отпустить Малкома на турнир в Токио после того, как он пройдёт предсезонную подготовку с «Зенитом» и сыграет за Суперкубок. Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с «Зенитом» футболист находится в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «Зенита».

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» запланирован на 17 июля.

Мужской олимпийский футбольный турнир пройдёт с 22 июля по 7 августа.

24-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В его активе выступления за молодёжные сборные Бразилии U20 и U23, к играм за основную национальную команду он не привлекался.

Ранее сообщалось, что ограничение по зрителям на матче за Суперкубок России по футболу не изменится.