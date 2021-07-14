В надежде на судей: почему решение отказаться от отмены ошибочных жёлтых карточек в РПЛ вызывает вопросы

Бюро исполкома РФС постановило отменить пункт дисциплинарного регламента, согласно которому КДК мог отменять ошибочно показанные футболистам жёлтые карточки, если они приводили к их дисквалификации на следующий матч. С одной стороны, это позволит избежать возникновения споров вокруг решений комитета, с другой — заметно ограничит его полномочия и увеличит влияние арбитров на исход матчей. Почему изменение регламента может оказаться поспешным — в материале RT.

До начала чемпионата России по футболу сезона-2021/22 остаётся менее двух недель. В ходе подготовки к старту первенства претерпел изменения дисциплинарный регламент. В частности, бюро исполкома РФС постановило убрать один из пунктов, по ходу прошлого сезона вызвавший немало споров. Согласно ему, Контрольно-дисциплинарный комитет получал возможность по необходимости отменять жёлтые карточки, если решение судьи было неверным и привело к дисквалификации игрока на следующий матч.

Так, в преддверии сезона-2020/21 в статью 52 дисциплинарного регламента «Особая юрисдикция контроль-дисциплинарного комитета РФС» был добавлен пункт, расширявший полномочия КДК. Ранее он уже имел возможность исправлять ошибки судей в ряде эпизодов. Например, если арбитр допустил просчёт и наказал не нарушителя правил, а другого футболиста данной команды, или не удалил игрока за вторую жёлтую карточку. Но впоследствии возможности органа влиять на игру были расширены, причём инициатором подобного выступил один из клубов РПЛ.

«В последнее время мы столкнулись с рядом ситуаций, когда из-за ошибочно принятых решений судей игроки «Краснодара» необоснованно получали дисквалификацию на следующий матч. Речь идёт об ошибочно предъявленных жёлтых карточках, которые не влекут удаление в матче, но влекут дисквалификацию на следующий матч. По общему правилу, закреплённому в дисциплинарном регламенте, обжалованию подлежит только ошибочное применение жёлтой карточки вместо другого игрока. Мы считаем, что такое правило является несправедливым, обжалованию также должны подлежать ошибочно вынесенные предупреждения, которые приводят к автоматической дисквалификации», — настаивал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг в июне 2019 года.

Стоит отметить, что в то время у южан было множество претензий к работе арбитров, в связи с чем они не только предлагали доработать дисциплинарный регламент, но и выступали одними из главных сторонников внедрения системы VAR. Особое несогласие вызвали назначение пенальти в ворота «Краснодара» в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» в марте 2019 года, также повлекшее за собой удаление опорника Шарля Каборе. При этом наиболее обсуждаемый инцидент произошёл немного раньше — в апреле 2018-го. Во встрече с «Арсеналом» лучший бомбардир команды Фёдор Смолов получил жёлтую карточку за симуляцию и был вынужден пропустить ключевую игру с ЦСКА в 27-м туре. Впоследствии армейцы одержали победу и по итогам первенства завоевали серебряные медали, а подопечные Мурада Мусаева остались четвёртыми.

Как видно, РФС не сразу прислушался к просьбам «Краснодара» и лишь в 2020 году решил подкорректировать регламент. В августе в него был добавлен пункт, согласно которому КДК имеет право аннулировать «ошибочное применение предупреждения игроку в чемпионате России среди команд клубов РФПЛ, которое влечёт автоматическую дисквалификацию на следующий после получения данного предупреждения матч данного соревнования, как указано в пункте 1 части 4 статьи 15».

По ходу прошлого сезона клубы неоднократно обращались в КДК РФС с просьбой рассмотреть возможность отмены жёлтой карточки. И многие из них даже были удовлетворены. Так, защитник ЦСКА Марио Фернандес избежал дисквалификации и смог принять участие в матче 22-го тура с «Арсеналом», а форвард «Ростова» Дмитрий Полоз — во встрече 27-го тура с «Тамбовом». Но случалось и так, что комитет не разделял позицию команд. И чаще других пострадавшим себя ощущал московский «Спартак».

Один из самых громких эпизодов произошёл в преддверии дерби с «Динамо» во втором круге. Тогда КДК РФС отменил жёлтую карточку полузащитника бело-голубых Даниила Фомина, но при этом оставил в силе предупреждение защитника красно-белых Самуэля Жиго. В итоге, «Спартак» справился и без него (2:1), но вердикт комитета тогда у многих вызвал споры. Руководство десятикратных чемпионов страны было настолько недовольно подобным исходом, что даже обратилось к главе Российского футбольного союза Александру Дюкову.

«Считаем, что подобные решения, способные оказать серьёзное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно — во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу. Рассчитываем на вашу открытость и объективность РФС в оценке данных эпизодов», — говорилось в сообщении.

Примечательно, что на этом беды «Спартака» не закончились. Впоследствии клуб ещё дважды не смог добиться отмены наказания для своих футболистов. Так, в матче с 27-го тура с ЦСКА свои четвёртые предупреждения получили голкипер Александр Максименко и защитник Айртон, что стоило им участия во встрече с «Арсеналом». Правда, победить это вновь не помешало (2:1).

Как нетрудно заметить, решения КДК по данному вопросу зачастую вызывали серьёзные споры и негодование со стороны клубов. Причём не устраивали их не только сами вердикты, но и форма, в которой они преподносились. В комитете ограничивались сухими заявлениями, вместо того чтобы обстоятельно и доходчиво пояснять, по какой причине в данной ситуации «горчичник» был аннулирован, а в другой — нет. Даже в случае с Жиго полноценного ответа не последовало. В службе коммуникаций РФС ограничились объяснением того, как именно обстоит дело, но не более.

«При вынесении решения об отмене жёлтых карточек КДК РФС руководствуется материалами экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе иностранных арбитров. Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения Жиго», — заявили в РФС.

Детальное объяснение удалось получить лишь у представителя Экспертно-судейской комиссии в лице Николая Левникова, который досконально разобрал как инцидент с Жиго, так и с Фоминым. По его словам, в ЭСК разбирали эпизод с точки зрения грубости фола, так как именно за неё, согласно протоколу, была показана жёлтая карточка. При этом у комиссии была дискуссия по поводу того, можно ли квалифицировать эпизод как срыв перспективной атаки.

Таким образом, за прошедший сезон данный пункт регламента скорее стал объектом дискуссий, чем подспорьем для клубов РПЛ. С одной стороны, РФС поступил логично. В попытке снизить градус напряжения и обезопасить лигу от возникновения конфликтных ситуаций было принято решение отказаться от данной инициативы. И на короткой дистанции это действительно может сработать. Отсутствие данной опции у команд лиги сократит их число обращений в КДК и сожалений тем фактом, что их прошение не было удовлетворено.

С другой стороны, снижение контроля за работой арбитров вполне может привести к повторению инцидентов со Смоловым. Тогда мало у кого вызывал сомнения тот факт, что рефери Артём Чистяков допустили грубую ошибку, но возможности повлиять на это не было. В результате, дисквалификация форварда осталась в силе, «Краснодар» остался без важнейшего исполнителя в одной из решающих игр сезона и уступил. И это стоило коллективу не только медалей, но и денег. В теории, подопечные Мусаева вполне могли занять второе место, получить прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов и осуществить мечту своего владельца Сергея Галицкого.

На данный момент можно предположить, что исключение данного пункта из регламента призвано стимулировать самих арбитров. Фактически вся ответственность ложится исключительно на их плечи, а в случае явной ошибки именно им будут предъявлять претензии. В теории это должно улучшить их концентрацию и заставить ещё более взвешенно принимать решения на поле. Иначе увеличивается вероятность проследовать по пути ряда коллег. Так, за последний год были пожизненно отстранены от работы Михаил Вилков и Станислав Васильев, а санкциям подвергнуты Сергей Лапочкин и Василий Казарцев. Но помогло ли это коллективам, пострадавшим от их решений?

Кроме того, вновь до минимума сокращаются полномочия КДК и его способность оказывать положительное влияние на чистоту судейства в РПЛ. В этом случае, в его юрисдикции остаётся лишь принятие решений в самых банальных ситуациях — предъявление карточки не тому игроку и неудаление футболиста после получения второго предупреждения, а также разбор разного рода дисциплинарных нарушение и вынесение штрафов за поведение фанатов и участников встречи.

В связи с этим, можно предположить, что отказ от данной инициативы, спустя год после введения, был немного поспешным. В целом, она всё же приносила пользу лиге, хотя иногда и становилась объектом для споров. Однако в современном футболе это неизбежно и причина тому не токсичность самих клубов, а правила, многие пункты которых по-прежнему не имеют однозначной трактовки. Это приводит к тому, что двое судей могут вынести диаметрально противоположные вердикты в одном эпизоде, тем самым, оказав влияние на исход как отдельного взятого матча, так и итоги сезона.

И в таких случаях крайне полезным был бы орган, который мог детально разобраться в конкретном моменте и принять объективное и взвешенное решение. И КДК в сотрудничестве с ЭСК вполне мог бы продолжать осуществлять данную функцию. Безусловно, стоило бы задуматься о детальном разъяснении механизмов вынесения подобных вердиктов и публикации мотивировочной части.