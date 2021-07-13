КДК РФС больше не сможет отменять ошибочные жёлтые карточки в РПЛ
- Reuters
Соответствующие изменения внесены в новую редакцию дисциплинарного регламента РФС.
Напомним, пункт о возможной отмене решения арбитра, ошибочно показавшего жёлтую карточку, которая ведёт к автоматической дисквалификации на следующую встречу, был введён в экспериментальном режиме по предложению футбольного клуба «Краснодар».
КДК принял решение не задействовать данную практику на постоянной основе, исключив пункт из регламента.
Ранее сообщалось, что РФС разработал реформу РПЛ со швейцарской системой.