КДК РФС больше не сможет отменять ошибочные жёлтые карточки в РПЛ

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) больше не сможет аннулировать ошибочно показанные жёлтые карточки, которые влекут за собой дисквалификацию игроков на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
КДК РФС больше не сможет отменять ошибочные жёлтые карточки в РПЛ
  • Reuters

Соответствующие изменения внесены в новую редакцию дисциплинарного регламента РФС.

Напомним, пункт о возможной отмене решения арбитра, ошибочно показавшего жёлтую карточку, которая ведёт к автоматической дисквалификации на следующую встречу, был введён в экспериментальном режиме по предложению футбольного клуба «Краснодар».

КДК принял решение не задействовать данную практику на постоянной основе, исключив пункт из регламента.

Ранее сообщалось, что РФС разработал реформу РПЛ со швейцарской системой.

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