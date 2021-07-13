СМИ: РФС разработал реформу РПЛ со швейцарской системой

Российский футбольный союз (РФС) направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола».

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», предпосылками к началу реформ в РФС называют падение клубов в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также падение доходов.

Отмечается, что недостатками нынешней системы авторы документа считают недостаточное количество высокоинтенсивных и высокорейтинговых игр.

Российскую премьер-лигу (РПЛ) предполагается проводить по швейцарской системе. Команды продолжат играть по системе «осень — весна». В лиге останется 16 клубов, которые разобьют по четырём корзинам, внутри которых каждый сыграет с каждым по два раза. После первого этапа очки будут делить пополам.

Во втором этапе лучшие шесть команд отделяются и проводят десять туров. Остальные команды проводят девять туров. Две команды, занявшие последние места вылетают в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), ещё две команды играют в стыковых матчах с командами ФНЛ.

ФНЛ собираются проводить в два отдельно связанных чемпионата — весенний и осенний. 20 команд будут разделены на две группы по десять команд, которые будут определены по итогам предыдущего сезона. Повышение в классе и вылет будут происходить весной.

Между ФНЛ и Профессиональной футбольной лигой (ПФЛ) появятся новая Лига А и новая Лига Б. Соревнования пройдут по системе «весна — осень». Команды поделят на две группы по 12—16 команд. Повышение в классе и вылет будут происходить осенью.

Ранее сообщалось, что у «Нижнего Новгорода» нет спонсора за десять дней до старта РПЛ.