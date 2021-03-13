Спасение Максименко, автогол Маслова и победный мяч Соболева с пенальти: как «Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ

«Спартак» в гостях одержал победу над «Динамо» в 22-м туре чемпионата России по футболу. Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 1:2. На 18-й минуте Павел Маслов срезал мяч в собственные ворота, но ещё до перерыва Виктор Мозес восстановил паритет. Автором победного гола стал Александр Соболев, реализовавший пенальти за игру рукой Дмитрия Скопинцева. Концовка матча запомнилась эффектными сейвами Александра Максименко и Андрея Шунина, а также попаданием в перекладину Эсекьеля Понсе.

К очередному матчу в рамках старейшего российского дерби «Динамо» и «Спартак» подходили в качестве полноправных участников чемпионской гонки РПЛ. В преддверии 22-го тура команды отставали от лидирующего «Зенита» на шесть и четыре очка соответственно, что в нынешних условиях вряд ли можно назвать большим гандикапом. В случае успеха хозяева вполне могли подняться на третью строчку, а гости — обойти неожиданно оступившийся ЦСКА и занять вторую.

Как и подобает статусным противостояниям, страсти стали закипать задолго до самой встречи. Поспособствовал этому КДК РФС, разбиравший эпизоды с участием хавбека «Динамо» Даниила Фомина и защитника «Спартака» Самуэля Жиго в 21-м туре. Оба получили по жёлтой карточке, ставшей для них четвёртой в сезоне, из-за чего рисковали пропустить дерби. Однако в итоге предупреждение россиянину было отменено, в то время как наказание француза осталось в силе. Неудивительно, что это вызвало недоумение со стороны красно-белых, обратившихся за разъяснением в Российский футбольный союз.

Подспорьем для хозяев стало возвращение в строй травмированных футболистов. От повреждений восстановились как вингер Клинтон Н’Жье, так и защитник Иван Ордец, не принимавшие участие в игре с «Тамбовом». Украинец составил пару с Романом Евгеньевым в центре обороны, а камерунец впоследствии появился со скамейки. В основе его место на правом крае полузащиты вновь занял 17-летний Арсен Захарян, а в роли единственного форварда выступил Вячеслав Грулёв.

Тедеско также не стал сильно тасовать состав. Вместо Наиля Умярова в средней линии появился Роман Зобнин, пропускавший прошлую игру из-за дисквалификации, а Жиго сменил Илья Кутепов. Атакующее трио же вновь составили Александр Соболев, Джордан Ларссон и Квинси Промес, принявшие участие в организации пяти из шести голов во встрече с «Краснодаром».

Первые минуты получились не самыми насыщенными. Несмотря на статус гостя, «Спартак» имел территориальное преимущество, но долгое время не мог создать ничего опасного у ворот Андрея Шунина. Доставить мяч в штрафную низом не получалось, а дальние забросы на Соболева не находили адресата. При этом не очень ярко смотрелся Промес, а активнее других проявляли себя латерали Айртон и Виктор Мозес.

В связи с этим произошедшее на 18-й минуте можно назвать разве что случайностью. Кутепов помешал создать искусственный офсайд и позволил Грулёву прорваться к штрафной. Пробить тому не удалось, однако мяч подхватил Захарян и прострелил на дальнюю штангу. Пас получился не самым точным, а партнёр по команде не успевал замкнуть его, но Павел Маслов неожиданно срезал мяч в собственные ворота. Спасти красно-белых от гола мог разве что офсайд у форварда «Динамо», но видеоповтор показал его отсутствие.

Наверняка в этот момент у многих могли возникнуть аналогии с матчем команд в Кубке России. Тогда «Динамо» также открыло счёт в первые 20 минут, после чего не только удержало победный результат, но и увеличило преимущество. Однако на этот раз всё сложилось иначе. «Спартак» взвинтил темп, стал чаще играть низом и уже на исходе получаса восстановил паритет. Примечательно, что ключевую роль сыграл Соболев, на этот раз оказавшийся на позиции атакующего полузащитника. Александр укрыл мяч корпусом, одним движением оставил не у дел Евгеньева и Себастьяна Шиманьски, после чего «вырезал» точную диагональную передачу на Мозеса. Тот пробил в дальний угол и во второй раз отличился в РПЛ.

Тем обиднее, что нигериец не сумел доиграть и первый тайм, за пять минут до основного времени покинув поле из-за травмы. Его место на краю полузащиты занял Зобнин, а в центр вышел Умяров, но сразу перестроиться не удалось. Этим воспользовались динамовцы, за остаток времени отметившиеся двумя опасными дальними ударами. Ближе всех к голу был Грулёв, но он немного не попал в створ.

Стоит отметить, что одним из главных действующих лиц первого тайма вполне мог стать Сергей Паршивлюк. За 45-минутку защитник дважды довольно жёстко нарушил правила против представителей своей бывшей команды и вполне мог заработать удаление, но получил лишь одну жёлтую карточку. Предупреждения он удостоился на 41-й минуте, тогда как жёсткий фол против Георгия Джикии в начале матча остался без внимания главного арбитра Сергея Иванова. На вторую половину Сергей всё же вышел, но уже спустя шесть минут Шварц решил перестраховаться и заменил его, выпустив Гильермо Варелу.

Тем не менее данная перестановка не изменила ход игры. «Спартак» продолжил владеть преимуществом и был значительно острее в атаке. Одним из самых активных был Промес, за четверть часа отметившийся сразу двумя ударами по воротам. Особенно эффектным получился второй эпизод. Квинси исполнил финт «рулетка», благодаря чему оторвался от защитника, но не попал в створ.

Поэтому гол Соболева с пенальти вытекал из логики игры, но предшествовал ему эпизод, который вполне может вызвать споры среди болельщиков. Массированная атака «Спартака» завершилась прострелом в исполнении Маслова, а мяч рикошетом от ноги угодил в предплечье Дмитрию Скопинцеву. После консультации с видеоассистентом Иванов лично пошёл смотреть повтор и указал на точку.

В оставшиеся 30 минут забить мог каждый из соперников. У «Динамо» моменты имели жаждущий исправиться Скопинцев, Евгеньев, а также вышедший на замену Константин Тюкавин, но самый верный шанс упустил Варела. Воспитанник «Реала» бил из пределов штрафной, но Александр Максименко чудесным образом спас свои ворота. Голкипер успел занять позицию на линии ворот и коленом отразить мощнейший удар уругвайца.

Стоит отметить, что Шунин как минимум не отставал от визави. Он совершил на три сейва больше (5:2), а в концовке не позволил отметиться Эсекьелю Понсе. Аргентинец здорово пробил под перекладину, вратарь сборной России в эффектном прыжке перевёл мяч на угловой. Правда, на этом форвард «Спартака» не успокоился и вскоре снова имел шанс отличиться, но попал в перекладину.

В концовке хозяева пытались устроить навал, но гости выстояли. «Спартак» в третий раз подряд обыграл «Динамо» на выезде в РПЛ и продолжил погоню за «Зенитом». Подопечные Тедеско обошли ЦСКА в турнирной таблице и остались в четырёх очках от действующего чемпиона. Немного подпортил настроение фанатам красно-белых лишь тот факт, что встречу не доиграл Джордан Ларссон. Швед получил травму и покинул поле на носилках.