КДК РФС отказал «Спартаку» в аннулировании жёлтой карточки Жиго

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не удовлетворил просьбу московского «Спартака» отменить жёлтую карточку французскому защитнику команды Самуэлю Жиго.
КДК РФС отказал «Спартаку» в аннулировании жёлтой карточки Жиго
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Было четыре заявления по жёлтым карточкам. Было принято решение отменить ошибочное предупреждение Даниилу Фомину из «Динамо». Также было принято решение отказать «Спартаку» в удовлетворении заявления клуба об исправлении ошибочного применения предупреждения Жиго. Он не сможет сыграть с «Динамо», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» — «Спартак» состоится 13 марта. Начало — в 19:00 мск.

Ранее в РФС поддержали решение Черчесова вызвать Дзюбу в сборную России.

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