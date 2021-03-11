КДК РФС отказал «Спартаку» в аннулировании жёлтой карточки Жиго

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не удовлетворил просьбу московского «Спартака» отменить жёлтую карточку французскому защитнику команды Самуэлю Жиго.

«Было четыре заявления по жёлтым карточкам. Было принято решение отменить ошибочное предупреждение Даниилу Фомину из «Динамо». Также было принято решение отказать «Спартаку» в удовлетворении заявления клуба об исправлении ошибочного применения предупреждения Жиго. Он не сможет сыграть с «Динамо», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» — «Спартак» состоится 13 марта. Начало — в 19:00 мск.

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