Федун высказался о теории заговора болельщиков «Спартака»
- РИА Новости
«Я как член исполкома не имею права комментировать судейство. Но, когда перед дерби одному футболисту отменяют карточку, а другому — нет, то это выглядит странно», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».
Также Федун объяснил, почему у болельщиков «Спартака» возникает теория заговора.
«Естественно, что тут же у болельщиков «Спартака» возникает теория заговора. В таких случаях лучше всё делать параллельно, чтобы ни у кого не возникала идея предвзятости», — добавил он.
Для Самуэля Жиго предупреждение во встрече с «Краснодаром» стало четвёртым, из-за чего защитник вынужден пропустить игру с «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ, которая состоится 13 марта. В то же время Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил жёлтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, которую он получил в матче с «Тамбовом». Это вызвало вопросы со стороны «Спартака», который обратился в РФС для прояснения ситуации.
Ранее в РФС отреагировали на заявление «Спартака» по жёлтой карточке Жиго.