Федун высказался о теории заговора болельщиков «Спартака»

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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение не отменять жёлтую карточку защитника московской команды Самуэля Жиго, полученную в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (6:1).
Федун высказался о теории заговора болельщиков «Спартака»
  • РИА Новости

«Я как член исполкома не имею права комментировать судейство. Но, когда перед дерби одному футболисту отменяют карточку, а другому — нет, то это выглядит странно», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Также Федун объяснил, почему у болельщиков «Спартака» возникает теория заговора.

«Естественно, что тут же у болельщиков «Спартака» возникает теория заговора. В таких случаях лучше всё делать параллельно, чтобы ни у кого не возникала идея предвзятости», — добавил он.

Для Самуэля Жиго предупреждение во встрече с «Краснодаром» стало четвёртым, из-за чего защитник вынужден пропустить игру с «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ, которая состоится 13 марта. В то же время Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил жёлтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, которую он получил в матче с «Тамбовом». Это вызвало вопросы со стороны «Спартака», который обратился в РФС для прояснения ситуации.

Ранее в РФС отреагировали на заявление «Спартака» по жёлтой карточке Жиго.

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