В РФС отреагировали на заявление «Спартака» по жёлтой карточке Жиго

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отреагировали на просьбу московского «Спартака» разъяснить решение контрольно-дисциплинарного комитета по жёлтой карточке защитника красно-белых Самуэля Жиго.

«При вынесении решения об отмене жёлтых карточек КДК РФС руководствуется материалами экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе иностранных арбитров. Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Жиго получил жёлтую карточку в матче 21-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (6:1). Это предупреждение стало для него четвёртым, из-за чего он вынужден пропустить игру с «Динамо» в рамках 22-го тура, которая состоится 13 марта. В то же время КДК РФС отменил жёлтую карточку хавбека «Динамо» Даниила Фомина, которую он получил во встрече с «Тамбовом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» потребовал от РФС объяснить отказ отменить жёлтую карточку Жиго.