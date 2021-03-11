«Спартак» потребовал от РФС объяснить отказ отменить жёлтую карточку Жиго

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Московский «Спартак» обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой публично разъяснить решение контрольно-дисциплинарного комитета отказать в аннулировании жёлтой карточки защитника красно-белых Самуэля Жиго.
«Спартак» потребовал от РФС объяснить отказ отменить жёлтую карточку Жиго
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Обращение опубликовано на сайте «Спартака». 

В заявлении «Спартака» указывается, что жёлтую карточку хавбека «Динамо» Даниила Фомина отменили, из-за чего он сможет сыграть с красно-белыми 13 марта. Из-за этого в данной ситуации необходимо подробное разъяснение.

«Считаем, что подобные решения, способные оказать серьёзное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно — во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КДК РФС отменил жёлтую карточку футболисту ЦСКА Марио Фернандесу.

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