«Спартак» потребовал от РФС объяснить отказ отменить жёлтую карточку Жиго

Московский «Спартак» обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой публично разъяснить решение контрольно-дисциплинарного комитета отказать в аннулировании жёлтой карточки защитника красно-белых Самуэля Жиго.

Обращение опубликовано на сайте «Спартака».

В заявлении «Спартака» указывается, что жёлтую карточку хавбека «Динамо» Даниила Фомина отменили, из-за чего он сможет сыграть с красно-белыми 13 марта. Из-за этого в данной ситуации необходимо подробное разъяснение.

«Считаем, что подобные решения, способные оказать серьёзное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно — во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КДК РФС отменил жёлтую карточку футболисту ЦСКА Марио Фернандесу.