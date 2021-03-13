Кобелев: было видно, что новая схема «Спартака» не работает

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в преддверии московского дерби высказался о попытках Доменико Тедеско перестроить «Спартак» на новую схему игры.

«Было видно, что новая схема «Спартака» не работает. Сделав ставку на прежнюю расстановку, красно-белые стали смотреться намного лучше. Также важно, что в Россию вернулся Квинси Промес. Если в первом для себя матче с «Рубином» он выглядел неубедительно, то в игре с «Краснодаром» действовал куда полезнее. Наверное, всё зависит от физической готовности полузащитника. Плюс к дерби в строй после дисквалификации вернётся Роман Зобнин. Это очень серьёзное подспорье», — заявил Кобелев в интервью RT.

Ранее бывший тренер «Динамо» объяснил, как погода может повлиять на ход матча со «Спартаком».