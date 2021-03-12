Малыхин уверен, что «Спартак» поборется за медали в РПЛ

Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин, выступающий в промоушене ONE FC, считает, что московский футбольный клуб «Спартак» поборется за попадание в тройку призёров по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас в РПЛ нет явного лидера. Все выступают неровно. Взять тот же «Зенит». В прошлые сезоны он всех просто сметал. Конечно, во многом это связано с ситуацией вокруг Дзюбы. Сложно сказать, в каком психологическом состоянии он сейчас находится. Всё же Артём — лидер команды, классный игрок, но залез в не очень приятную историю. Так что изменю прогноз. Думаю, «Спартак» точно поборется за медали. Но вообще в этом году надо выигрывать, возможность есть. Состав хороший, правда, оборона иногда немного дремлет. Взять ту же игру с «Краснодаром». Да, она завершилась со счётом 6:1, но моментов у «быков» было достаточно. Максименко как раненый лев прыгал в рамке. Если бы не он, и красно-белым могли бы шесть накидать», — сказал Малыхин в интервью RT.

Ранее Малыхин заявил, что рад возвращению Промеса в «Спартак».