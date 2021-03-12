ЭСК РФС объяснила отмену жёлтой карточки Фомина
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«Фомин допустил нарушение правил игры по неосторожности, не наказуемое предупреждением», — говорится в заявлении ЭСК на сайте РФС.
При этом отмечается, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго совершил безрассудный фол в матче с «Краснодаром», без учёта возможных последствий для здоровья соперника.
«Нарушение правил игры характеризуется высокой скоростью и интенсивностью воздействия на опорную ногу игрока «Краснодара», — написано в сообщении.
После отмены предупреждения Фомин сможет сыграть со «Спартаком» в рамках 22-го тура чемпионата. Встреча состоится 13 марта. Красно-белые также просили отменить жёлтую карточку своего игрока Самуэля Жиго, полученную в игре с «Краснодаром», но КДК отказался это делать, что вызвало в «Спартаке» недовольство.
Ранее Сандро Шварц заявил, что в «Динамо» были удивлены отменой жёлтой карточки Фомина.