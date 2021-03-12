Шварц заявил, что в «Динамо» были удивлены отменой жёлтой карточки Фомина

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета отменить жёлтую карточку хавбека команды Данила Фомина, которую он получил в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».

«Мы были удивлены этой хорошей новости. Мы не наигрывали Фомина в нашу схему, но теперь можем на него рассчитывать. То, что карточка Жиго осталась в силе, я комментировать не буду, это не в моей компетенции», — цитирует Шварца Sport24.

После отмены предупреждения Фомин сможет сыграть со «Спартаком» в рамках 22-го тура чемпионата. Встреча состоится 13 марта. Красно-белые также просили отменить жёлтую карточку своего игрока Самуэля Жиго, полученную в игре в «Краснодаром», но КДК отказался это делать, что вызвало в «Спартаке» недовольство.

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