«Потеря Жиго существенна для «Спартака»: Кобелев про решения КДК РФС, состояние полей и разбалансированность «Зенита»

Противостояние «Спартака» и «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) можно назвать игрой на три результата. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев. По его мнению, многое будет зависеть от погоды и состояния газона, при этом дерби вполне может привести к большому количеству единоборств. Специалист отметил, что ЦСКА способен побороться за чемпионство, признался в симпатиях к «Рубину» и усомнился в том, что «Зенит» находится в кризисе.

«Если во время дерби пойдёт снег, будет больше борьбы»

— В центральном матче 22-го тура РПЛ «Динамо» сыграет со «Спартаком». При этом совсем недавно команды встречались в Кубке России и бело-голубые одержали победу. Делает ли их это фаворитами предстоящего противостояния?

— «Динамо» достаточно уверенно смотрится после возобновления сезона. В частности, в кубковом матче подопечные Сандро Шварца доминировали над принципиальным соперником. Но судя по последней встрече с «Краснодаром», в «Спартаке» сделали правильные выводы из неудач — команда выглядела достаточно хорошо. Февральское противостояние никак не будет влиять на предстоящую игру. Во-первых, это московское дерби, во-вторых, совершенно другой турнир.

— Какой футбол, на ваш взгляд, увидят болельщики?

— Многое зависит от погоды. Если пойдёт снег и состояние газона окажется не слишком хорошим, на поле будет больше борьбы и страсти, нежели вразумительных комбинаций. С нетерпением жду этого матча. Столичное дерби вполне можно назвать игрой на три результата.

— 17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в последних двух матчах РПЛ отметился голом и результативной передачей. Чем юный футболист отличается от партнёров, раз Шварц рискнул сделать на него ставку?

— Такое решение немец принял на основании его работы на тренировках. Ведь он со своими помощниками видит футболистов каждый день и, исходя из этого, определяет стартовый состав. Захарян обладает отличной скоростью и дриблингом, причём дриблингом на скорости, здорово видит поле. Можно сказать, подрастает хороший футболист. Главное, чтобы Арсен продолжал в том же духе.

— «Спартак» в игре с «Краснодаром» вернулся к расстановке с тремя центральными защитниками. Это решение оказалось оправданным?

— Да. Было видно, что новая схема «Спартака» не работает. Сделав ставку на прежнюю расстановку, красно-белые стали смотреться намного лучше. Также важно, что в Россию вернулся Квинси Промес. Если в первом для себя матче с «Рубином» он выглядел неубедительно, то в игре с «Краснодаром» действовал куда полезнее. Наверное, всё зависит от физической готовности полузащитника.

Плюс к дерби в строй после дисквалификации вернётся Роман Зобнин. Это очень серьёзное подспорье.

— За пару дней до встречи КДК РФС отменил жёлтую карточку Даниила Фомина, он сможет выйти на поле. При этом горчичник Самуэля Жиго остался в силе. Справедливо?

— Не могу судить о справедливости данного вердикта, поскольку его принял уполномоченный орган. Но потеря Жиго существенна для «Спартака». Считаю, дуэт центральных защитников Жиго — Георгий Джикия — сильнейший в РПЛ на данный момент. Помимо того что француз хорошо играет в обороне, он опасен возле чужих ворот на стандартах. Его отсутствие скажется на игре «Спартака».

«Армейцы как являлись одним из претендентов на медали, так им и остаются»

— «Сочи», занимающий четвёртое место в турнирной таблице, подошёл к важной игре с «Локомотивом» без ряда лидеров (Сергей Терехов, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный). Как сильно их отсутствие скажется на команде?

— «Сочи» на протяжении всего сезона РПЛ играет практически одним и тем же составом. В данном случае потеря двух-трёх футболистов станет существенной, хотя это не говорит о том, что команда будет бледной тенью самой себя.

— Многие по-прежнему недооценивают южан, хотя они продолжают борьбу за медали. В чём секрет их успеха?

— Во-первых, «Сочи» — сбалансированная команда. В стан коллектива перебралось немало футболистов «Зенита», в том числе поигравших. Например, Нобоа, который сейчас является лидером южан. Эквадорец хорошо зарекомендовал себя как в «Рубине», так и в Санкт-Петербурге, он обладает колоссальным опытом. Во-вторых, «Сочи» можно назвать крепким коллективом, который имеет массу возможностей. Наконец, в начале сезона никто не воспринимал подопечных Владимира Федотова всерьёз. Думаю, весной с ними все будут играть по-другому. Выводы сделаем как раз на основании этих матчей.

— «Локомотив» в 2021-м одержал три победы во всех турнирах с общим счётом 8:0. Можно ли сказать, что железнодорожники пришли в себя после провального декабря?

— Смотрел матч с «Арсеналом». Несмотря на то что туляки периодически владели инициативой, мне москвичи понравились. Видно, что команда знает, чего хочет. А когда на замену выходит такой мастер, как Фёдор Смолов, который способен в одиночку решить исход встречи, это придаёт уверенности партнёрам. Но, пытаясь анализировать мартовские встречи, необходимо помнить о состоянии полей. Если оно не позволяет играть через короткие и средние передачи, мы видим больше длинных кроссов и верховой борьбы, много отскоков и подборов. Поэтому на данный момент «Локомотив», скорее, действует на результат.

— ЦСКА с момента возобновления сезона провёл три разных по содержанию матча. Какое впечатление оставила у вас игры команды?

— Считаю, армейцы как являлись одним из претендентов на медали, так им и остаются. Тем более что они сократили отставание от «Зенита» до двух очков — это даёт возможность бороться за чемпионство. На руку оказалась и аренда Хосе Саломона Рондона. Это нападающий, который умеет забивать и отлично действует на «втором этаже». У Виктора Гончаренко наконец появилась возможность для ротации в данной линии. Теперь по ситуации тренер может бросать в бой второго форварда — Фёдора Чалова. На мой взгляд, ЦСКА как никогда близок к завоеванию золотых наград. В 22-м туре им предстоит встретиться с «Арсеналом», который в РПЛ потерпел пять поражений подряд и не забивает уже в семи турах, но когда-то туляков должно прорвать. Матчи с командами из подвала турнирной таблицы зачастую получаются непростыми.

— КДК РФС отменил жёлтую карточку и Марио Фернандесу. Не стоит ли тренерскому штабу поберечь его в преддверии ключевой игры с «Зенитом»?

— Нужно двигаться от матча к матчу. Повторюсь, встреча с «Арсеналом» не станет лёгкой прогулкой для ЦСКА. Нужно в первую очередь выигрывать её, а потом уже думать о «Зените». Никто не будет загадывать на неделю вперёд, ведь футболист может получить повреждение в любой момент.

— В свою очередь, петербуржцы не одержали в 2021-м ни одной победы. Можно ли сказать, что действующий чемпион находится в кризисе?

— Мне кажется, в «Зените» нет глобальных проблем. Просто подопечные Сергея Семака находятся в разном физическом и психологическом состоянии. Команда немного разбалансирована. Плюс сказываются травмы. Да и с какой стати петербуржцы должны угодить в кризис? Состав команды не изменился, ребята давно вместе играют и притёрлись друг к другу.

— Ходят слухи, что русскоговорящие лидеры команды недовольны Семаком и могут провоцировать его отставку…

— В последнее время в целом наметилась не слишком приятная тенденция: футболисты стали больше внимания уделять обсуждению тренеров и тренировочного процесса. И речь идёт не только о «Зените». Важно понимать: команда добивается успеха, когда футболисты выполняют то, что им говорят наставник и помощники. Каждый должен заниматься своим делом.

— «Рубин» обыграл «Спартак» и «Зенит». Можно ли говорить, что казанцам по силам включиться в борьбу за путёвки в еврокубки?

— Мне «Рубин» нравится. Это хорошо укомплектованная молодая команда. Особенно качественно подопечные Леонида Слуцкого действуют на разряженном пространстве. У них работают оба фланга. Джордже Деспотович — отличный «наконечник», который реализует почти все свои моменты. Мне кажется, казанцы при определённом стечении обстоятельств способны побороться за места в еврокубках.

— «Краснодар», напротив, начал год неудачно и не только вылетел из Кубка России и Лиги Европы, но и потерпел унизительное поражение от «Спартака» в РПЛ. Вас удивляет, что Мураду Мусаеву в клубе по-прежнему доверяют?

— Этот вопрос следует задать Сергею Галицкому. Тренер наверняка общается с руководством. Очень хорошо, что оно даёт молодому специалисту такой шанс. Но нужно быть владельцем «Краснодара», чтобы судить... Когда человек содержит клуб из собственного кармана, он волен делать всё что хочет. Мусаеву в этом плане повезло. И я не считаю оставшуюся часть сезона потерянной для южан. Впереди достаточно матчей, чтобы вернуться в зону еврокубков.