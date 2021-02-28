Гол 17-летнего Захаряна принёс «Динамо» победу над «Ахматом» в матче РПЛ
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Встреча прошла в Грозном и завершилась в пользу гостей — 2:1.
Бело-голубые вышли вперёд на седьмой минуте благодаря голу Даниила Фомина с пенальти, который заработал 17-летний хавбек Арсен Захарян, а на 37-й минуте уже отличился сам Захарян. На 68-й минуте Антон Швец отыграл один мяч для хозяев, но от поражения грозненцам уйти не удалось.
На 77-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве после удаления Артёма Тимофеева.
«Динамо» набрало 33 очка и поднялось на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 26 очками находится на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл дома «Рубину» впервые с 2010 года.