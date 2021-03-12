Малафеев считает ожидаемым падение России в рейтинге УЕФА

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на падение России на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«В последнее время российские клубы не слишком радуют ни болельщиков, ни специалистов результатами в еврокубках. Понятно, что падение в рейтинге УЕФА было ожидаемо. Конечно, учитывая определённую и не очень хорошую тенденцию, Россия будет и дальше терять позиции, лишаться больших вариантов для того, чтобы набирать эти очки в еврокубках», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что о падении уровня российского футбола в целом можно будет говорить только после регулярных провалов национальной сборной. По его мнению, ситуация не является критичной и всё ещё может исправиться в лучшую сторону.

После победы амстердамского «Аякса» над клубом «Янг Бойз» (3:0) коэффициент Нидерландов по сумме пяти последних сезонов вырос до 38,400 балла. Россия имеет в своём активе 38,382 балла. Таким образом, Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее Рустем Сайманов высказался о падении России в рейтинге УЕФА.