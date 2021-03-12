Карпин заявил, что у него есть вопросы по судейству матча с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал судейство матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».

«Не моё дело обсуждать работу судей. Мне прислали стоп-кадры, которые говорят сами за себя. Всё это люди разберут. По пенальти в наши ворота есть вопросы, как и по неназначенному пенальти за фол на Дмитрии Полозе. По отменённому голу тоже есть вопросы», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

Он отметил, что после матча не общался с главным судьёй встречи Сергеем Лапочкиным.

«Ростов» на выезде проиграл «Химкам» со счётом 0:1.

Ранее Карпин заявил, что в «Ростове» нет никакого кризиса.