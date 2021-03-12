Карпин заявил, что у него есть вопросы по судейству матча с «Химками»
- РИА Новости
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«Не моё дело обсуждать работу судей. Мне прислали стоп-кадры, которые говорят сами за себя. Всё это люди разберут. По пенальти в наши ворота есть вопросы, как и по неназначенному пенальти за фол на Дмитрии Полозе. По отменённому голу тоже есть вопросы», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.
Он отметил, что после матча не общался с главным судьёй встречи Сергеем Лапочкиным.
«Ростов» на выезде проиграл «Химкам» со счётом 0:1.
Ранее Карпин заявил, что в «Ростове» нет никакого кризиса.