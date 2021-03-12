Карпин заявил, что в «Ростове» нет никакого кризиса
- globallookpress.com
«Можно ли безвыигрышную серию после зимней паузы назвать кризисом в команде? Смешной вопрос. Кризиса никакого нет. Если команда не может победить, это не значит, что она плохо играет», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.
После зимней паузы «Ростов» провёл три матча, сыграв вничью с «Зенитом» (2:2) и «Сочи» (0:0), а также проиграв «Химкам» (0:1). По итогам 22 туров «Ростов» с 34 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что, по мнению Карпина, в матче «Ростова» с «Химками» победил антифутбол.