Карпин заявил, что в «Ростове» нет никакого кризиса

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Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин высказал мнение о результатах команды после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин заявил, что в «Ростове» нет никакого кризиса
  • globallookpress.com

«Можно ли безвыигрышную серию после зимней паузы назвать кризисом в команде? Смешной вопрос. Кризиса никакого нет. Если команда не может победить, это не значит, что она плохо играет», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

После зимней паузы «Ростов» провёл три матча, сыграв вничью с «Зенитом» (2:2) и «Сочи» (0:0), а также проиграв «Химкам» (0:1). По итогам 22 туров «Ростов» с 34 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что, по мнению Карпина, в матче «Ростова» с «Химками» победил антифутбол.

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