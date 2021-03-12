Карпин — о проигрыше «Химкам»: сейчас победил антифутбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от подмосковных «Химок» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«О чём говорить, если обе команды показывали антифутбол? Есть ли что-то положительное? Всё, если не брать в расчёт результат. Не дали сопернику создать что-либо у своих ворот, нам забили лишь с пенальти. У «Ростова» были неплохие моменты, но как они были созданы — это другой вопрос. На таком поле играть в футбол очень сложно. В первом тайме пришлось привыкать к газону, к ветру. Сейчас победил антифутбол», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Химки» победили «Ростов» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти.