Деление на группы, увеличение количества матчей и рост доходов: что известно о возможной реформе РПЛ

В РФС подтвердили, что занимаются разработкой реформы российских футбольных лиг. Согласно одному из вариантов, сезон в РПЛ будет проводиться в два этапа, и весной команды будут делиться на сильнейшую шестёрку и оставшуюся десятку. При этом общее количество матчей возрастёт, а доходы грандов, согласно оценке, могут увеличиться на 33%. В «Сочи» уже подтвердили получение соответствующего проекта, а в «Ростове» и «Урале» раскритиковали предложение. Опрошенные RT эксперты, напротив, поддержали нововведения. Известный тренер Гаджи Гаджиев предположил, что в случае их принятия уменьшится число «проходных» встреч, а бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук объяснил, как клубы получат возможность зарабатывать.

Революционная реформа

О грядущей серьёзной реформе российских футбольных лиг во вторник, 13 июля, сообщил портал «РБ-Спорт». Согласно обнародованной информации, РФС уже отправил в клубы соответствующий проект, который и оказался в распоряжении издания. В качестве предпосылок названы падение России в рейтинге коэффициентов УЕФА, уменьшение представительства в еврокубках и «низкая интенсивность» большинства матчей.

Согласно документу, РПЛ ждут по-настоящему революционные изменения. Во-первых, лига в первой части чемпионата может перейти на так называемую швейцарскую систему (по ней начиная с сезона-2024/25 будет проводиться Лига чемпионов).

16 команд поделят на четыре равные группы. Внутри них коллектив проведёт по два матча с каждым соперником, что увеличит количество принципиальных встреч. При этом общее число игр сократится с 30 до 24. По итогам этого этапа составляется промежуточная турнирная таблица.

Весной клубы поделятся на две группы — первая шестёрка и оставшаяся десятка, причём очки, набранные на первом этапе, делятся пополам. Таким образом организаторы намерены повысить плотность в таблице.

В топ-6 будет сыграно десять туров по обычной круговой системе, а в десятке — девять. При этом в данной группе практически не останется так называемого болота, поскольку две последние команды напрямую вылетят в ФНЛ, 13-я и 14-я сыграют в стыковых матчах за право остаться в элите, а седьмая и восьмая определят между собой сильнейшего, который в противостоянии с четвёртой командой РПЛ сразится за путёвку в Лигу конференций.

Один из вариантов будущего формата РПЛ

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В качестве плюсов называется общее увеличение количества матчей (34 у каждой команды), проведение большего числа встреч между топовыми соперниками (+26) и избавление от проходных игр. Также предполагается, что реформа поможет повысить среднюю посещаемость игр на 15% (с 15 300 до 17 600 зрителей), а клубы существенно увеличат свои доходы (гранды — на 33%, середняки — на 25%, аутсайдеры — на 8%). В сумме — с 80 до 102 млрд рублей.

Серьёзные изменения ожидают и другие лиги. Например, ФНЛ могут поделить на две зоны по десять команд по спортивному принципу. Причём повышение в классе будет происходить весной, а понижение — осенью. Это объясняется тем, что низшие лиги могут перевести обратно на систему «весна — осень».

Позже в РФС подтвердили, что действительно готовят масштабную реформу, и для этого в апреле подписали контракт с нидерландской компанией Hypercube.

«В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не вызывает новых волн интереса и не привлекает новых денег. В спортивном смысле ситуация настораживает ещё сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024-му опустится на 21-е место», — говорится на официальном сайте федерации.

Там также сообщили, что в рамках исследования влияния лимита на легионеров компания Hypercube пришла к выводу: «Российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам... Рекомендация — убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков».

При этом в РФС подчеркнули, что пока только рассматривают разные варианты: оставить всё как есть, расширить РПЛ до 18 команд с дополнительными встречами, ввести плей-офф или же выбрать тот формат, который обсуждался в СМИ.

«На данном этапе у нас нет никаких решений, мы просто изучаем проделанную работу и оцениваем, можем ли мы улучшить результаты. Мы открыты к любым конструктивным обсуждениям и реформам... Худшее, что можно сделать в нашей ситуации — сложить руки и решить, что ничего делать не надо. В самоуспокоенности и бездействии успеха не добиться», — подчеркнули в РФС.

Неоднозначная реакция

Появление проекта вызвало достаточно неоднозначную реакцию. Проведение реформы одобрили далеко не все. В пресс-службе РПЛ попросили дать время клубам на ознакомление с предложениями РФС.

«Существуют разные взгляды на развитие лиги, в том числе разные проекты реформ, направленные на улучшение спортивной и маркетинговой составляющих. При выборе конкретного сценария следует применять всесторонний и комплексный анализ. Прежде чем принимать тот или иной проект, нужно, чтобы мы… изучили все плюсы и минусы», — отметили в РПЛ.

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В ряде клубов уже подтвердили получение письма, например, в «Сочи». В «Зените» пообещали изучить документ, как только он поступит в клуб.

«Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы, мы понимаем, что это будет общее решение всех участников процесса — как РФС, так и клубов», — говорится в заявлении пресс-службы действующих чемпионов России.

А вот в «Ростове» и «Урале» открыто высказались против нововведения. По словам президента южан Арташеса Арутюнянца, они «могут привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах». Согласился с ним и руководитель екатеринбуржцев Григорий Иванов, который напомнил, что все ведущие лиги мира играют по обычной двухкруговой системе.

«Я за «гладкий», ровный чемпионат… И никакие реформы не надо изобретать. Два круга — каждый с каждым. Как во всех ведущих лигах мира. Я за это. Не надо придумывать никакие плей-оффы. Это не для футбола», — приводит слова функционера Sport24.

По информации «Спорт-Экспресс», большинство клубов РПЛ действительно не поддерживают изменения, и проект получит шансы получить одобрение на исполкоме РФС только в том случае, если федерация примет решение, не учитывая их мнение.

Европейский опыт

В целом попытки РФС реформировать РПЛ вполне в духе современных европейских веяний. Всё больше лиг от обычного первенства переходят на некие гибридные варианты. Так, в Нидерландах в прошлом сезоне сначала был разыгран «гладкий» чемпионат в 34 тура, а затем проведён дополнительный плей-офф за последнюю путёвку в Лигу Европы.

Ещё необычнее система в Бельгии, где четыре первых коллектива попадают в так называемый «плей-офф чемпионов» и определяют обладателя титула и медалистов. А команды, занявшие места с пятого по восьмое, — в плей-офф за право участвовать в ЛЕ.

В Австрии действуют правила, очень похожие на те, которые предлагает РФС. 12 участников проводят общие 22 тура, а затем делятся на первую и вторую шестёрки и таким образом решают судьбу медалей, путёвок в еврокубки и подэлитный дивизион. Более того, из низшей шестёрки команды тоже имеют возможность попасть в ЛЕ.

Весьма любопытен пример Украины, которая в 2016-м сократила количество команд в УПЛ с 14 до 12 и провела австрийскую реформу (22 матча на первом этапе, деление на две шестёрки). Но спустя несколько лет руководство местного футбола вернулось к прежней системе розыгрыша.

В истории РПЛ также был один сезон с делением на две группы после регулярного чемпионата. Это произошло в переходном розыгрыше-2011/12, который длился полтора года, чтобы лига могла перестроиться на систему «осень-весна». Весной 2012-го первые восемь команд сражались за медали и путёвки в еврокубки, а вторые — за сохранение прописки в элите. Но если противостояния грандов вызывали у болельщиков большой интерес, то матчи аутсайдеров привлекали не слишком много внимания.

«РФС пытается встряхнуть российский футбол»

Чтобы понять, может ли реформа позволить российскому футболу совершить качественный скачок, RT пообщался с рядом экспертов. Все они сошлись на том, что предложенные изменения способны поднять уровень и смотрибельность чемпионата. А по мнению бывшего спортивного директора «Динамо» Романа Орещука, они ещё и дадут возможность клубам начать зарабатывать. Он считает, что указанная цифра в 33% роста доходов для грандов вполне реальна.

«Давайте считать. Встречу «Спартака» и ЦСКА на «Открытие-Арене» могут посетить 45 тыс. человек. Если продавать каждый билет по тысяче рублей, получится 45 млн рублей только за одну игру. Если у тебя три таких дерби за сезон, это уже 135 млн. Поэтому доходы действительно вырастут серьёзно. Цифры вполне реальные. Клубы смогут больше зарабатывать и на телеправах. Если захотят, продадут их условному «Матч ТВ», а нет — запустят собственные каналы. И главное, болельщикам точно будет за что отдавать деньги», — отметил функционер.

Также Орещук объяснил, почему некоторые клубы приняли предложенные изменения в штыки.

«Скорее всего, реформа пришлась не по душе середнякам и аутсайдерам. Они как раз останутся в накладе. Одно дело, когда ты попал в первую шестёрку, другое, если остался в нижней десятке. Там ты уже не сыграешь ни с ЦСКА, ни со «Спартаком», ни с «Зенитом», а будешь биться с «Тамбовом», — добавил экс-спортивный директор «Динамо».

По словам бывшего главного тренера «Крыльев Советов», «Амкара» и «Сатурна» Гаджи Гаджиева, в РФС с помощью нововведений намерены повысить интенсивность матчей РПЛ и сделать так, чтобы игры стали более динамичными и конкурентными.

«Данной реформой РФС пытается встряхнуть российский футбол. Такое решение может быть принято не только после провала сборной на Евро-2020, но и на основании неудачного выступления отечественных клубов в еврокубках. Хотя это всего лишь один из вариантов. Правильно, что федерация вообще начала обсуждение реформ. Всё-таки нет такой системы проведения чемпионата, которая не имела бы недостатков. Даже у двухкруговой есть свои изъяны. Поэтому перед РФС сейчас стоит задача минимизировать эти недостатки и повысить принципиальность встреч», — объяснил специалист.

Указал тренер и на один существенный недостаток проекта — слишком малое количество матчей в первой части сезона.

«Их всего 24. Это большой минус системы. В таком случае командам придётся набирать встречи в других соревнованиях, в частности, в Кубке России. Там как раз ввели групповой этап. В идеале нужно добавить около восьми игр. Это было бы неплохо даже с учётом того, что у нас зимняя страна», — добавил Гаджиев.

А вот бывший полузащитник сборной России Александр Самедов к обсуждаемой реформе относится скорее настороженно. Он считает, что в ней пока достаточно «белых пятен».

«Если это пойдёт на пользу нашему футболу, то почему нет. Я толком никогда так не играл, поэтому судить мне сложно. Пока возникает очень много вопросов: сколько матчей будет запланировано в весенней части, как всё будет проходить. На первый взгляд, РПЛ после такой реформы станет только интереснее. С другой стороны, чемпионат должен оставаться чемпионатом в привычном понимании этого слова с двумя кругами», — заявил экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива».

Вместе с тем Самедов положительно оценил переходный сезон РПЛ, когда команды делились на две восьмёрки, и назвал его «по-настоящему интересным». Александр тогда выступал за «Динамо», завоевавшее бронзовые медали.

Наконец, бывший президент РФС Вячеслав Колосков, хотя и приветствовал готовящиеся изменения, усомнился, что они послужат панацеей для российского футбола и помогут отечественным игрокам совершить резкий скачок в мастерстве.

«На первый взгляд, идея кажется здравой. Чем выше конкуренция, тем выше класс футболистов. Их уровень мастерства в таких условиях должен неизменно расти. Оспорить это сложно. Реформа как раз направлена на то, чтобы убрать проходные матчи и увеличить количество топовых. Но я считаю, ни одна реформа не принесёт пользы, пока мы не начнём тренироваться по-современному. В этом вся суть. Мы видели, какой футбол показывали Австрия, Швейцария, Чехия на Евро-2020. Это совершенно другой уровень. Всё зависит от уровня индивидуального мастерства. А о чём можно говорить, если человек не может отдать передачу на несколько метров?» — заключил функционер.