Президент «Ростова» выступил против возможной реформы РПЛ

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц поделился мнением о возможной реформе Российской премьер-лиги.

«Мы не получали стратегию развития, но ознакомились с ней в прессе. Абсолютно никаких плюсов для лиги в этой реформе мы не видим. Все ведущие европейские чемпионаты играют гладкий чемпионат. Мы за действующую формулу чемпионата» — цитирует Арутюнянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, Российский футбольный союз направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с 7-го по 16-е место проводят один круг.

Ранее сообщалось, что президент «Урала» раскритиковал возможную реформу РПЛ.