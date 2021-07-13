Гаджиев: РФС попытается встряхнуть российский футбол реформой РПЛ

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением по поводу проекта реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) от Российского футбольного союза (РФС).

«Я понимаю, почему РФС решился на такой шаг. Они хотят повысить интенсивность матчей РПЛ, чтобы игры стали более динамичными и конкурентными. Но если взять общемировую практику, то в абсолютном большинстве стран национальные первенства проводятся по обычной двухкруговой системе», — сказал Гаджиев RT.

По его словам, он считает двухкруговую систему наиболее справедливой, так как каждая команда встречается с каждой и все находятся в равных условиях.

«Данной реформой РФС попытается встряхнуть российский футбол. Такое решение может быть принято не только после провала сборной на Евро-2020, но и на основании неудачного выступления отечественных клубов в еврокубках. Хотя это всего лишь один из вариантов, правильно, что федерация вообще начала обсуждение возможных реформ. Всё-таки нет такой системы проведения чемпионата, которая не имела бы недостатков. Даже у двухкруговой есть свои изъяны. Поэтому перед РФС сейчас стоит задача минимизировать эти недостатки и повысить принципиальность матчей», — заявил Гаджиев.

Ранее бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поддержал проект реформы РПЛ от РФС.