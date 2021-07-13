СМИ: Клубы РПЛ выступят против реформы российского футбола

Большинство клубов Российской премьер-лиги выступят против реформы российского футбола.

По информации «Спорт-Экспресса», клубы РПЛ выработают единую позицию на общем собрании, после чего будет принято окончательное решение на исполкоме Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с 7-го по 16-е место проводят один круг.

Ранее президент «Ростова» выступил против возможной реформы РПЛ.