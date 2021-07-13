Самедов: на первый взгляд, РПЛ после реформы станет только интереснее

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал проект реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) от Российского футбольного союза (РФС).

«Если это пойдёт на пользу нашему футболу, то почему нет. Я толком никогда не играл по такой системе, поэтому судить мне сложно. Пока возникает очень много вопросов: сколько матчей будет запланировано в весенней части, как всё будет проходить. На первый взгляд, РПЛ после такой реформы станет только интереснее», — сказал Самедов RT.

При этом он отметил, что ему ближе традиционный формат проведения чемпионата в два круга.

«Хотя в моей карьере уже был подобный опыт. Прекрасно помню деление на две восьмёрки в переходном сезоне РПЛ — 2011/12. Это было очень здорово. Считаю, тогда получился по-настоящему интересный розыгрыш», — добавил Самедов.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что ни одна реформа не принесёт пользы, пока в России не начнут тренироваться по-современному.