Колосков: ни одна реформа не принесёт пользы, пока мы не начнём тренироваться по-современному

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался по поводу проекта реформы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На первый взгляд, идея кажется здравой. Чем выше уровень конкуренции, тем выше класс футболистов. Их уровень мастерства в таких условиях должен неизменно расти. С одной стороны, оспорить это сложно. Реформа как раз направлена на то, чтобы убрать проходные матчи и увеличить количество топовых. Но я считаю, что ни одна реформа не принесёт пользы, пока мы не начнём тренироваться по-современному», — сказал Колосков RT.

Он отметил, что те же Австрия, Швейцария, Чехия на минувшем Евро-2020 показывали футбол, который по уровню несопоставим с российским.

«Всё зависит от уровня индивидуального мастерства. А о чём можно говорить, если человек отдаёт передачу на несколько метров сопернику?» — добавил Колосков.

Ранее Гаджи Гаджиев заявил, что РФС попытается встряхнуть российский футбол реформой РПЛ.