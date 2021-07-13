В РПЛ отреагировали на проект реформы российского футбола от РФС

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В Российской премьер-лиге (РПЛ) прокомментировали проект реформы российского футбола от Российского футбольного союза (РФС).
В РПЛ отреагировали на проект реформы российского футбола от РФС
  • РИА Новости

«Существуют разные взгляды на развитие РПЛ и разные проекты реформ лиги. Прежде чем принимать тот или иной проект, нужно провести всесторонний и комплексный анализ, изучить все плюсы и минусы. Нужно, чтобы его обязательно рассмотрели в клубах и в комитете профессионального футбола РФС», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

Напомним, РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ выступят против реформы российского футбола.

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