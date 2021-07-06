Уход Олича из ЦСКА, проблемы Лунёва с «Зенитом» и должность Яя Туре в «Ахмате»: что происходило в РПЛ во время Евро-2020

ЦСКА неожиданно расторг контракт с главным тренером Ивицей Оличем и назначил на его место Алексея Березуцкого. «Зенит» не смог договориться о новом соглашении с вратарём Андреем Лунёвым. «Ахмат» пригласил на должность помощника Андрея Талалаева экс-футболиста «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре. А Георгий Джикия, несмотря на не самое яркое выступление сборной России, якобы вызвал интерес у итальянского «Наполи».

Проблемы «Зенита»

Действующие чемпионы страны вышли из отпуска в середине июня, а в конце месяца отправились на вторые летние сборы в Австрию. Всего в Зальцбург вылетели 19 футболистов. Чуть позже к команде присоединились Сердар Азмун, Магомед Оздоев и Далер Кузяев. Позже всех прибыл Артём Дзюба.

Пока петербуржцы успели провести всего один контрольный матч. Они разошлись нулевой ничьей с вылетевшим из Бундеслиги «Шальке». Далее им предстоит встретиться с ещё двумя немецкими коллективами: «Вердером» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).

Пожалуй, главным для команды стали переговоры с основным вратарём Андреем Лунёвым о продлении контракта. Сначала сообщалось, что соглашение будет подписано по схеме 2 + 1, но в итоге сторонам не удалось достичь компромисса и голкипер не поехал с «Зенитом» в Австрию. При этом появились слухи, что Лунёва в Санкт-Петербурге может заменить Александр Максименко, но директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов эту информацию опроверг.

Пока сине-бело-голубые обходятся без новичков. Главный тренер Сергей Семак посетовал, что качественные российские исполнители стоят слишком дорого, а все вакансии легионеров уже заняты. Судя по всему, одну из них в ближайшее время может освободить Себастьян Дриусси, который якобы готов перейти в итальянский «Кальяри». А турецкие СМИ отправляют в «Фенербахче» Артёма Дзюбу.

Новая страница «Спартака»

Между тем «Спартак», также отправившийся на сбор в Австрию, провёл уже три контрольных матча под руководством нового главного тренера Руя Витории. Не принял в них участие основной центральный защитник команды Павел Маслов, у которого рецидив травмы. Сначала красно-белые уступили азербайджанскому «Нефтчи» — 1:2 (единственный мяч забил Михаил Игнатов), затем разошлись миром со словенским «Браво» — 2:2 благодаря голам Виктора Мозеса и Зелимхана Бакаева. Наконец, в понедельник они обыграли хорватский «Шибеник» — 4:2.

К слову, с Мозесом клуб автоматически продлил контракт на два года, оформив трансфер из «Челси». Теперь главная задача москвичей — подписать новое соглашение с Георгием Джикией. Нынешнее истекает летом 2022-го. По информации «Спорт-Экспресса», один из ведущих защитников страны намерен получать в районе €3 млн в год без учёта бонусов. Должны помочь представителям футболиста при переговорах слухи об интересе к россиянину со стороны «Наполи».

Следят в Европе и за другим отечественным игроком «Спартака» Александром Соболевым. Известный агент Шандор Варга заявил, что нападающего «хотел взять» английский «Кристал Пэлас», но «до переговоров дело не дошло».

А в Испании сообщают об интересе красно-белых к другому форварду — нигерийскому футболисту «Альмерии», выступающему во втором по силе дивизионе страны, Умару Садику. В прошлом сезоне он записал на свой счёт 20 голов в 38 матчах Сегунды и стал третьим бомбардиром турнира. Если верить местной прессе, москвичи готовы предложить за игрока €16 млн, тогда как «Альмерия» настаивает на 30. Впрочем, в «Спартаке» данную информацию тоже опровергли.

Ожидание «Локомотива»

В Австрии проводит подготовку к новому сезону и «Локомотив». Железнодорожники, которым уже 17 июля предстоит сразиться за Суперкубок России с «Зенитом», как и «Спартак», провели три товарищеские встречи: разгромили словенскую «Олимпию» — 6:1, обыграли словацкую «Жилину» — 3:2 и разошлись миром с венским «Рапидом» — 0:0.

При этом состав красно-зелёных довольно сильно изменился. Клуб не стал продлевать контракты с Эдером, Антоном Коченковым и Соломоном Кверквелией, а Владислава Игнатьева бесплатно отпустил в «Рубин». Наконец, молодой талантливый полузащитник Никита Иосифов, судя по всему, продолжит карьеру в «Вильярреале».

Пополнился «Локомотив» пока только 18-летним белорусским хавбеком Кириллом Зиновичем, который ранее выступал за «Минск». На этом трансферная кампания клуба не закончена. По словам главного тренера Марко Николича, железнодорожники «ждут двух иностранцев-новичков».

Серьёзные изменения состоялись и в руководстве клуба. Пост спортивного директора занял известный немецкий специалист Ральф Рангник.

Сюрприз от ЦСКА

Но, пожалуй, главным ньюсмейкером межсезонья стал ЦСКА. В середине июня клуб неожиданно объявил о расставании с главным тренером Ивицей Оличем, который возглавил команду лишь весной. По словам гендиректора армейцев Романа Бабаева, с хорватом «разошлись во мнении по некоторым вопросам в организации работы». Сам он признался, что до последнего даже не предполагал такого решения.

Место Олича занял его ассистент Алексей Березуцкий, а должность помощника — экс-наставник казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян. Уже под руководством нового тренерского штаба красно-синие отправились на второй сбор в Австрию, где одержали победы над местными «Винером-Нойштадтом» (3:1) и «Капфенбергом» (1:0).

Клуб пока обходится без новичков, но продолжает работу над усилением. В частности, по информации СМИ, ЦСКА близок к подписанию контракта с вратарём «Химок» Ильёй Лантратовым. Министр спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил, что к голкиперу проявляли интерес армейцы и «Локо», но «конкретных предложений» не поступало.

К слову, в обратном направлении якобы может проследовать исландский хавбек Арнор Сигурдссон, в прошлом сезоне получавший в Москве недостаточно игровой практики. В свою очередь, основного центрального защитника Игоря Дивеева, хорошо проявившего себя на Евро-2020, может приобрести итальянская «Болонья».

Поздравление «Сочи»

Между тем «Сочи», которому уже 22 июля предстоит сыграть с азербайджанской «Кешлей» во втором квалификационном раунде Лиги конференций, потерял двух ключевых защитников: не удалось продлить контракты с Иваном Новосельцевым и Эльмиром Набиуллиным. Первый пополнил состав тульского «Арсенала», а второй пока находится в поисках команды. Зато новые соглашения с клубом подписали лидеры южан Сослан Джанаев, Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов и Кирилл Заика.

А ушедшим защитникам клуб оперативно нашёл замену на трансферном рынке. Состав «Сочи» пополнили бразилец Родригао, который два последних сезона отыграл в чемпионате Португалии за «Жил Висенте», и хорват Матео Барац из венского «Рапида». Но особенный интерес вызвал переход из «Метца» полузащитника Викторьена Ангбана. Причём, по информации Transfermarkt, российский клуб заплатил за футболиста более €4 млн. Француз — воспитанник «Челси», но ни одного матча за лондонцев так и не сыграл. Большую часть карьеры он провёл на родине и в Бельгии.

Настроение футболистам «Сочи» в преддверии дебюта в еврокубках также подняли видеопоздравления с трёхлетием клуба от таких звёзд, как Хави, Давид Вилья и Серхио Агуэро.

Куда менее богатым на события получается межсезонье «Рубина», которому также предстоит стартовать в Лиге конференций. Казанцы пока обходятся без потерь и новичков. Спортивный директор Олег Яровинский заявил, что все игроки команды привьются вакциной «Спутник V», чтобы уберечься от заражения коронавирусом.

Активность «Динамо»

Наиболее активно на трансферном рынке ведёт себя «Динамо». Столичному клубу уже удалось организовать самый громкий на данный момент летний переход в Россию. За €3,5 млн бело-голубые приобрели у «Милана» уругвайского левого защитника Диего Лаксальта, который последний сезон провёл в аренде в шотландском «Селтике». Вместе со сборной страны футболист приезжал на ЧМ-2018.

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Позже «Динамо» заплатило тбилисским одноклубникам €1,5 млн за талантливого 18-летнего центрального полузащитника Луку Гагнидзе. На этом москвичи останавливаться не собираются. Судя по информации СМИ, в ближайшее время состав команды пополнит хавбек вылетевшего из АПЛ «Вест Хэма» Федерико Бальбуэна. Важным событием стало и продление контракта со своим молодым воспитанником Константином Тюкавиным. Соглашение подписано на три сезона с возможностью пролонгации ещё на один.

«Динамо» даже удалось немного заработать. В «Вольфсбург» за €10 млн перешёл форвард Максимилиан Филипп, за которого бело-голубые в 2019-м заплатили рекордные €20 млн.

Что касается «Краснодара», то вокруг клуба пока ходит лишь много слухов, но конкретики ни по одному из футболистов не возникает. Единственное — южане за €600 тыс. продали «Вайле» нападающего Германа Онугху. Также южанам якобы положено 45% от последующего трансфера футболиста. Датчане же сразу отдали форварда в аренду «Крыльям Советов».

Между тем вернулся в команду после аренды в «Фейеноорде» центральный защитник Урош Спаич. Но, по информации СМИ, «Краснодар» намерен отправить серба в турецкий «Бешикташ».

Молодой талант для «Крыльев Советов»

Немало интересных событий произошло в стане «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода», которые по итогам прошлого сезона добыли путёвки в РПЛ. Нижегородцы наконец получили нового главного тренера в лице Александра Кержакова. Бывший нападающий сборной России до того работал в ФНЛ с «Томью». Трансферная активность клуба пока довольно низкая. Пополнил состав коллектива лишь экс-полузащитник «Зенита» Денис Ткачук.

А вот «Крылья Советов» близки к тому, чтобы подписать соглашение с одним из самых талантливых юных футболистов России Сергеем Пиняевым. После вылета «Чертаново» из ФНЛ стало понятно, что 16-летний полузащитник в команде не останется. В результате он повторил путь целого ряда бывших одноклубников и переехал в Самару, где пока находится на просмотре.

В результате в пяти товарищеских матчах за «Крылья» Пиняев забил четыре мяча. Не отметился он голом только в одной игре — с сербскими «Радничками».

Контракт для Глушакова

Из других событий межсезонья стоит выделить близость бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова к продлению контракта с «Химками». По словам руководителя Московской области Терюшкова, «остались только бюрократические моменты». Также он подчеркнул, что новое соглашение будет рассчитано больше чем на год.

А вот его бывший партнёр по «Спартаку» Кирилл Комбаров, похоже, может завершить карьеру. 34-летний футболист покинул «Арсенал». Официальный сайт туляков сообщает, что Гурам Аджоев предложил ему должность в структуре клуба.

Весьма любопытный «трансфер» сумел провернуть и «Ахмат». Тренерский штаб команды пополнил экс-полузащитник «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Монако» Яя Туре. В Грозном он будет помогать Андрею Талалаеву. При этом всю зарплату ивуариец намерен отдавать на благотворительность.

Наконец, «Ростов» Валерия Карпина пополнил состав левым защитником «Урала» Игорем Калининым. С футболистом подписано соглашение сроком на пять лет. По сведениям Transfermarkt, южане заплатили за легионера €600 тыс.