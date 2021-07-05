Матч за Суперкубок России пройдёт с ограничениями по зрителям

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Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что количество зрителей, допущенных на матч за Суперкубок России по футболу, будет ограничено.
Матч за Суперкубок России пройдёт с ограничениями по зрителям
  • РИА Новости

«Принято решение разрешить проведение матча на стадионе «Калининград» с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, с максимальной заполняемостью зрительских трибун не более 70% от общего количества мест», — приводит слова Лыскова РИА Новости.

Матч за Суперкубок Росси между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» должен состояться 17 июля. Вместимость арены «Калиниград», построенной к чемпионату мира по футболу, составляет 35 016 человек.

Ранее появилась информация, что сезон РПЛ начнётся без введения потолка зарплат.

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