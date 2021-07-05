СМИ: Сезон РПЛ начнётся без введения потолка зарплат

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Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует без изменений в регламенте по лимиту на легионеров и без потолка зарплат.
СМИ: Сезон РПЛ начнётся без введения потолка зарплат
  • РИА Новости

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в РПЛ и Российском футбольном союзе (РФС), за такой короткий срок невозможно подготовить чёткие, качественные изменения в регламенте, поэтому предстоящий сезон стартует без перемен в правилах.

2 июля вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о необходимости реформирования российских спортивных чемпионатов. В частности, речь шла о лимите на легионеров и потолке зарплат.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 25 июля 2021 года.

Ранее Марко Николич рассказал, как можно повысить уровень РПЛ.

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