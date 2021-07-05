Николич рассказал, как можно повысить уровень РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о способе повысить уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нужно выбирать молодых игроков — неважно, иностранцев или россиян, — которых ты купишь за €3—5 млн, а потом они будут стоить €100 млн. Таких, кому интересен российский чемпионат. Их можно найти на Балканах, в Центральной Европе, в Восточной Европе, в Скандинавии, в Южной Америке. В Западной Европе таких не найдёшь — там рынок изучен вдоль и поперёк», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

В качестве примера он привёл хавбека ЦСКА Николу Влашича и экс-защитника «Спартака» Неманью Видича, ставшего всемирно известным своими выступлениями за английский «Манчестер Юнайтед».

«Есть хороший пример донецкого «Шахтёра», который регулярно привозит молодых бразильцев, а потом продаёт в «Манчестер Сити» и подобные клубы. Думаю, это правильный путь. Большие европейские звезды в ближайшие годы не поедут в Россию, а брать середняка — зачем? Это единственная вещь в футболе, которая мне не нравится, — середняк. Лучше или взять топа, или доверить молодому таланту. А если игрок совсем средний, он всю жизнь будет средним», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что РПЛ вошла в десятку самых дорогих лиг мира.