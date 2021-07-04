РПЛ вошла в десятку самых дорогих лиг мира

Российская премьер-лига (РПЛ) вошла в топ-10 рейтинга самых дорогих лиг мира по версии портала Transfermarkt.

РИА Новости

Как сообщает Transfermarkt, совокупная стоимость игроков РПЛ составляет €979 млн. Возглавила рейтинг Английская премьер-лига (€8,56 млрд). Второе место заняла итальянская Серия А (€4,96 млрд). На третьей позиции расположилась испанская Примера (€4,89 млрд). Четвёртая строчка осталась за немецкой Бундеслигой (€4,33 млрд). Пятая — французская Лига 1 (€3,45 млрд), шестая — португальская Примейра (€1,21 млрд), седьмая — английский Чемпионшип (€1,12 млрд), восьмая — бразильская Серия А (€1,04 млрд), девятая — нидерландская Эредивизи (€1,01 млрд). Напомним, что новый сезон РПЛ стартует 23 июля. Ранее сообщалось, что все легионеры РПЛ завершили выступления на Евро-2020.