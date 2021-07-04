РПЛ вошла в десятку самых дорогих лиг мира

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Российская премьер-лига (РПЛ) вошла в топ-10 рейтинга самых дорогих лиг мира по версии портала Transfermarkt.
РПЛ вошла в десятку самых дорогих лиг мира
  • РИА Новости

Как сообщает Transfermarkt, совокупная стоимость игроков РПЛ составляет €979 млн.

Возглавила рейтинг Английская премьер-лига (€8,56 млрд).

Второе место заняла итальянская Серия А (€4,96 млрд). На третьей позиции расположилась испанская Примера (€4,89 млрд).

Четвёртая строчка осталась за немецкой Бундеслигой (€4,33 млрд). Пятая — французская Лига 1 (€3,45 млрд), шестая — португальская Примейра (€1,21 млрд), седьмая — английский Чемпионшип (€1,12 млрд), восьмая — бразильская Серия А (€1,04 млрд), девятая — нидерландская Эредивизи (€1,01 млрд).

Напомним, что новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Ранее сообщалось, что все легионеры РПЛ завершили выступления на Евро-2020.

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