Все легионеры РПЛ завершили выступления на Евро-2020

Все зарубежные футболисты — представители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) завершили свои выступления на чемпионате Европы по футболу.

Все зарубежные футболисты — представители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) завершили свои выступления на чемпионате Европы по футболу.

Последним среди них стал хавбек «Спартака» Алекс Крал, который в составе сборной Чехии дошёл до стадии 1/4 финала, на которой его команда уступила Дании.

Прежде борьбу на Евро-2020 завершили: хорваты Никола Влашич (ЦСКА), Деян Ловрен («Зенит»), шведы Виктор Классон, Кристоффер Олссон (оба — «Краснодар») Джордан Ларссон («Спартак», поляки Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус (оба — «Локомотив»), нидерландец Квинси Промес («Спартак»).

Ранее сообщалось, что Дания обыграла Чехию и стала полуфиналистом Евро-2020.