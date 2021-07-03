Все легионеры РПЛ завершили выступления на Евро-2020

Последним среди них стал хавбек «Спартака» Алекс Крал, который в составе сборной Чехии дошёл до стадии 1/4 финала, на которой его команда уступила Дании.
Прежде борьбу на Евро-2020 завершили: хорваты Никола Влашич (ЦСКА), Деян Ловрен («Зенит»), шведы Виктор Классон, Кристоффер Олссон (оба — «Краснодар») Джордан Ларссон («Спартак», поляки Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус (оба — «Локомотив»), нидерландец Квинси Промес («Спартак»).
Ранее сообщалось, что Дания обыграла Чехию и стала полуфиналистом Евро-2020.