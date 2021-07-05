Баринов заявил, что не готов играть в центре обороны «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что он не готов и в клубе выступать на позиции центрального защитника, как это было в составе сборной России на чемпионате Европы по футболу.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что он не готов и в клубе выступать на позиции центрального защитника, как это было в составе сборной России на чемпионате Европы по футболу.

«Честно сказать, не готов. Не моя эта позиция. В сборной это была вынужденная мера. Если надо будет, то сыграю. Моя позиция — центральный полузащитник», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

24-летний Баринов является воспитанником «Локомотива» и играет за основной состав с 2015 года. В общей сложности в активе хавбека 119 матчей за московский клуб, в которых он забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

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