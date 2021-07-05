Николич рассказал, как Смолов и Гилерме отреагировали на непопадание в сборную России на Евро-2020

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал, как голкипер команды Маринато Гилерме и нападающий Фёдор Смолов отреагировали на непопадание в состав сборной России на чемпионат Европы по футболу.

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал, как голкипер команды Маринато Гилерме и нападающий Фёдор Смолов отреагировали на непопадание в состав сборной России на чемпионат Европы по футболу.

«Они опытные люди. Это часть жизни профессионального футболиста: сегодня тебя выбрали, завтра — нет. Сегодня тренер думает так, завтра — так. Это мотивирует ещё лучше работать, забивать больше, пропускать меньше и т.д. Нужно уважать коллег, уважать игроков. Странно, что каждый человек считает, что может комментировать что угодно, не зная ситуации, не будучи внутри её», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

Гилерме и Смолов были включены в резервный список команды во время подготовки к Евро, но в окончательный состав не попали.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее Юрий Жирков заявил, что вылет сборной России с Евро-2020 это вина всей команды, а не только тренера.