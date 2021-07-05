Жирков — о вылете сборной России с Евро-2020: это вина всей команды, не только тренера

Защитник сборной России Юрий Жирков высказал мнение о критике национальной команды, вылетевшей с чемпионата Европы после разгромного поражения от сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа.

Защитник сборной России Юрий Жирков высказал мнение о критике национальной команды, вылетевшей с чемпионата Европы после разгромного поражения от сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа.

«На этот раз сборная имела на подготовку немного меньше времени по сравнению c чемпионатом мира. Но в принципе готовились по тому же плану, имелись лишь небольшие отличия в деталях. К большому сожалению, сейчас нашей команде не удалось выйти из группы. Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идёт большая волна критики. Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Станислав Чересов — квалифицированный и очень требовательный тренер.

«Мы чётко понимали требования тренерского штаба. Но футбол непредсказуем, и на этом Евро нам не удалось решить задачу по выходу в плей-офф. Повторюсь, что ответственность за это несёт вся команда», — добавил Жирков.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что Андрей Канчельскис назвал бездарной пресс-конференцию Черчесова по итогам Евро-2020.