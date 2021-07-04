Канчельскис назвал бездарной пресс-конференцию Черчесова по итогам Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал пресс-конференцию главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, посвящённую итогам чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал пресс-конференцию главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, посвящённую итогам чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Должны быть изменения, нельзя издеваться над футболом. Главный тренер сборной проводит бездарную пресс-конференцию. Сидит самодовольный человек, который усмехается и рассказывает про каких-то велосипедистов, полевых командиров и кураж, — смешно просто», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

По его мнению, на пресс-конференции Черчесов вёл себя наглым образом — как студент, который не подготовился к экзамену.

«Взглянул бы на себя со стороны, даже мерзко смотреть на это. Показал своё истинное лицо», — сказал он.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.

Ранее в Госдуме отреагировали на вылет сборной Украины с Евро-2020.