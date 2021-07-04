В Госдуме отреагировали на вылет сборной Украины с Евро-2020

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал поражение сборной Украины от национальной команды Англии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал поражение сборной Украины от национальной команды Англии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«На протяжении всего матча было видно, что уровень Англии выше. В первой половине встречи Украина боролась и создала несколько атак, но итоговый результат говорит о многом. Давайте честно: английский футбол — это английский футбол», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Депутат ответил на вопрос, что лучше — не выйти из группы или разгромно проиграть в четвертьфинале.

«Чем дальше прошла команда, тем более успешно можно расценивать её выступление. Украина в рейтинге Международной федерации футбола стоит выше России — результат мы видим», — сказал он.

Также Свищёв ответил, какое выступление на чемпионате Европы можно считать удачным.

«Выход в финал. Вы видите, какая интрига разворачивается на чемпионате? Дания неожиданно далеко прошла, хотя никто такого не ожидал. Если говорить о России и Украине, то, к огромному сожалению, лучшие варианты — это те, что мы видим», — сказал депутат.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 4:0.

Напомним, что по итогам Евро-2020 Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.

Ранее Кличко поддержал сборную Украины после вылета с Евро-2020.