В Госдуме отреагировали на вылет сборной Украины с Евро-2020

«На протяжении всего матча было видно, что уровень Англии выше. В первой половине встречи Украина боролась и создала несколько атак, но итоговый результат говорит о многом. Давайте честно: английский футбол — это английский футбол», — цитирует Свищёва «Чемпионат».
Депутат ответил на вопрос, что лучше — не выйти из группы или разгромно проиграть в четвертьфинале.
«Чем дальше прошла команда, тем более успешно можно расценивать её выступление. Украина в рейтинге Международной федерации футбола стоит выше России — результат мы видим», — сказал он.
Также Свищёв ответил, какое выступление на чемпионате Европы можно считать удачным.
«Выход в финал. Вы видите, какая интрига разворачивается на чемпионате? Дания неожиданно далеко прошла, хотя никто такого не ожидал. Если говорить о России и Украине, то, к огромному сожалению, лучшие варианты — это те, что мы видим», — сказал депутат.
Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 4:0.
Напомним, что по итогам Евро-2020 Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.
Ранее Кличко поддержал сборную Украины после вылета с Евро-2020.