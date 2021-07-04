Кличко поддержал сборную Украины после вылета с Евро-2020

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поддержал сборную Украины после поражения от национальной команды Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поддержал сборную Украины после поражения от национальной команды Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Друзья! Хочу выразить поддержку нашим футболистам! Игра с одной из сильнейших сборных не только Европы, но и мира, была для украинцев действительно испытанием. Сборная Украины, которая впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе. И показала потенциал команды», — написал Кличко на своей странице в Instagram.

Он отметил, что путь к великим свершениям невозможен без поражений и разочарований, которые дают опыт, закаляют волю и настраивают на совершенствование мастерства.

«Главное не то, упал ты или нет. Главное — сумел ли ты потом подняться и достойно идти дальше. К победе», — написал Кличко.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 4:0.

Таким образом, Англия прошла в полуфинал Евро-2020, а Украина вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что Англия, Дания, Испания и Италия сыграют в полуфиналах Евро-2020.