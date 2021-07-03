Англия, Дания, Испания и Италия сыграют в полуфиналах Евро-2020

По итогам матчей 1/4 финала определилась пары полуфиналистов чемпионата Европы по футболу.

По итогам матчей 1/4 финала определилась пары полуфиналистов чемпионата Европы по футболу.

Италия, которая станет номинальным хозяйкой полуфинальной встречи, в своей игре 1/4 финала взявшая верх над Бельгией со счётом 2:1, встретится с Испанией по пенальти обыгравшей Швейцарию — 1:1 (3:1).

Англия, в своём матче 1/4 финала разгромила Украину со счётом 4:0, и сыграет с Данией, победившей Чехию — 2:1.

Оба полуфинала пройду на лондонском стадионе «Уэмбли».

Италия и Испания сыграют 6 июля, а Англия и Дания — 7 июля. Начало встреч запланировано на 22:00 мск.

Команды, проигравшие в 1/2 завершат участие в турнире и будут признаны бронзовыми призёрами Евро-2020, а победители 11 июля сыграют в финале, который также пройдёт на «Уэмбли».