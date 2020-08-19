СМИ: «Наполи» рассматривает Джикию в качестве потенциальной замены Кулибали

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия попал в сферу интересов итальянского «Наполи».
СМИ: «Наполи» рассматривает Джикию в качестве потенциальной замены Кулибали
  • © spartak.com

Об этом сообщает CalcioNapoli. По информации источника, неаполитанский клуб хочет подписать российского защитника в связи с возможным уходом Калиду Кулибали в «Манчестер Сити». Также «Наполи» также рассматривает варианты с подписанием Сократиса Папастатопулоса из лондонского «Арсенала» и Габриэля из французского «Лилля».

Нынешний контракт Джикии с московским клубом рассчитан до лета 2022 года. В сезоне-2019/2020 он провёл за «Спартак» 35 матчей во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Джикия попросил не задавать игрокам «Спартака» вопросы о судействе.

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