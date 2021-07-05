Федун заявил, что не видит смысла в отмене лимита на легионеров

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение о ситуации вокруг лимита на легионеров.

«У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а так что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему. А дальше что? Откуда появятся русские игроки? Легко взять транш, купить легионеров, решить вопрос, выиграть что-то. Но какое отношение это имеет к российскому футболу?» — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что даже нынешний лимит ограничивает свободу выбора в его команде.

«У меня два лишних иностранца сидят, а могли бы играть. Но я заинтересован в развитии академии, в подготовке своих ребят. Вы видели матчи на сборах? У нас отличные молодые парни, которые при поддержке и должном отношении могут дорасти до сборной. Давайте, отменим лимит. Клуб, у которого много денег, будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет, будет вечным аутсайдером. Хорошая система? Мне не нравится. Я могу конкурировать своей школой, но я не могу конкурировать с деньгами», — добавил Федун.

В настоящее время в Российской премьер-лиге действует лимит по схеме 8 + 17, согласно которой в заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

Ранее появилась информация, что сезон РПЛ начнётся без введения потолка зарплат.