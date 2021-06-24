«Футбол станет только зрелищнее»: как в России встретили решение УЕФА отменить правило выездного гола

УЕФА объявил о полной отмене правила выездного гола во всех турнирах под своей эгидой начиная с сезона-2021/22. Теперь при равенстве голов по итогам двухматчевого противостояния команды будут играть дополнительное время, а при необходимости — проводить серию пенальти. Руководитель организации Александер Чеферин подчеркнул, что об отмене правила в последние годы просили многие специалисты и болельщики. В разговоре с RT известный тренер Игорь Шалимов раскритиковал данное решение. Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов, напротив, отреагировал положительно и подчеркнул, что футбол станет только зрелищнее. А по мнению наставника «Ротора» Дмитрия Хохлова, изменения существенно не повлияют на игру.

«Сдерживает домашние команды от атакующего футбола»

В первый день отдыха на Евро-2020 одной из главных новостей в мире футбола стало решение УЕФА полностью отменить правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой. Об этом Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил на официальном сайте. Начиная с сезона-2011/22 при равном счёте по итогам двухматчевого противостояния будет назначаться дополнительное время, а если победителя так и не удастся определить — то серия пенальти. Это решение было принято всего за две недели до начала первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

По словам главы УЕФА Александера Чеферина, в последнее время многие тренеры и болельщики критично высказывались о правиле и выступали за его отмену.

«Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды — особенно в стартовых матчах — от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить мяч, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени», — заявил Чеферин.

Также президент УЕФА подчеркнул, что преимущество своего поля сегодня не является настолько серьёзным, как раньше, а потому гостевые голы не должны значить больше.

«Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего поля, исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома», — добавил Чеферин.

Впрочем, этот вердикт руководства европейского футбола не стал большой сенсацией. Ещё в апреле английские СМИ сообщали о том, что УЕФА планирует ввести серьёзные изменения. Якобы при равенстве голов в двухматчевых противостояниях планировалось учитывать мячи, забитые на выезде только в основное время встреч, а в дополнительное не брать данный показатель в расчёт.

Правило выездного гола было введено в еврокубках в далёком 1965-м. На тот момент новшество выглядело логичным, поскольку командам в случае ничейного исхода по итогам двухматчевого противостояния приходилось проводить переигровку. Реформа избавила их от этой затратной и неудобной необходимости.

Однако в последние годы правило многие критиковали и призывали отменить как устаревшее. В частности, эксперты говорили о значительном повышении количества гостевых побед по сравнению с периодом, когда оно было принято.

Наиболее последовательно против действующих условий выступал бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Например, ещё в 2015-м он предлагал, чтобы правило действовало только в дополнительное время, как в Кубке английской лиги. По его словам, оно было принято, чтобы заставить команды забивать на чужом поле, но с тех пор футбол сильно изменился.

В схожем ключе весной 2020-го высказался наставник «Атлетико» Диего Симеоне. Причём сделал он это после победы в дополнительное время над «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (3:2), когда его команда отыгралась со счёта 0:2 и вышла в четвертьфинал.

«Должен сказать, что считаю это нечестным. Я буду говорить об этом на следующем собрании УЕФА для тренеров. Несправедливо то, что у нас сегодня было 30 минут дополнительного времени, чтобы забить три гостевых гола. У нас были эти 30 минут на выездной гол, а у «Ливерпуля» — нет. Это нечестно. Сегодня данное правило помогло нам, но в следующий раз оно может сыграть против нас. У «Ливерпуля» на гостевой гол было на 30 минут меньше времени. Это неправильно», — цитирует Симеоне LiverpoolEcho.

В плей-офф минувшего сезона Лиги чемпионов из-за этого правила пострадали две команды. В наиболее неприятную ситуацию попал «Ювентус» в противостоянии с «Порту» в 1/8 финала. На выезде он потерпел поражение (1:2), а дома победил с аналогичным счётом. Однако в дополнительное время туринцы пропустили и вынуждены были забивать ещё два мяча. Итальянская команда успела отличиться лишь раз и сенсационно вылетела. В новых условиях соперникам пришлось бы выявлять победителя в серии пенальти.

В четвертьфинале поражение от ПСЖ по сумме двух матчей потерпела «Бавария». В Мюнхене она уступила 2:3, а на выезде выиграла с минимальным счётом, и этого не хватило даже для того, чтобы перевести поединок в дополнительное время.

При этом без правила выездного гола болельщики не стали бы свидетелями многих исторических камбэков. Например, в четвертьфинале ЛЧ-2017/18 «Рома» в первой встрече крупно уступила «Барселоне» на выезде — 1:4, но дома трижды поразила ворота оппонента и прошла дальше. В 2019-м тот же трюк проделал «Манчестер Юнайтед». Домашнее поражение 0:2 в матче с ПСЖ, казалось, не оставило манкунианцам шансов, но на выезде они взяли верх — 3:1.

Спорное правило иногда работало и против российских команд. Например, в 1/8 финала ЛЧ-2003/04 «Локомотив» уступил «Монако» только из-за пропущенного дома мяча. В Москве подопечные Юрия Сёмина оказались сильнее (2:1), но в Монте-Карло уступили с минимальным счётом и вылетели из главного еврокубка.

«С точки зрения спортивной логики это верное решение»

Опрошенные RT эксперты высказали разные мнения по поводу решения УЕФА. Некоторые считают его правильным, а другие критикуют. Например, по мнению известного тренера Игоря Шалимова, хозяева поля всегда должны иметь преимущество в плей-офф.

«Я этот вердикт не поддерживаю. Мне кажется, когда играешь дома на заполненном стадионе, ты должен иметь преимущество, иначе болельщики поймут, что нет никакой разницы, проводить матч дома или на выезде», — подчеркнул специалист.

В качестве примера он вспомнил противостояние «Реала» и мёнхенгладбахской «Боруссии» в 1/8 финала Кубка УЕФА — 1985/86.

«В первом матче немцы на своей арене одержали победу 5:1 и на ответную игру приехали, что называется, «на отдыхе». Но мадридцам нужно было забить четыре на «Сантьяго Бернабеу», чтобы пройти дальше, и это все понимали. В итоге «Реал» добился своей цели и вышел в четвертьфинал. А представляете, если бы правила выездного гола не существовало и «Боруссия» выиграла бы по пенальти? Вышло бы не совсем справедливо. Поэтому преимущество своего поля должно быть всегда», — добавил Шалимов.

В свою очередь, бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назвал отмену правила вполне логичным шагом со стороны УЕФА.

«Я всю карьеру провёл при нём. Мы адаптировались и научились играть в данных условиях. Конечно, оно давало определённое преимущество команде гостей. Но с точки зрения спортивной логики это верное решение. Не совсем правильно, когда одна из команд вылетает при одинаковом количестве забитых с соперником мячей», — заявил бронзовый призёр чемпионата Европы-2008.

По его словам, с отменой правила выездного гола футбол не станет скучнее — скорее, наоборот.

«Да, конечно, можно вспомнить великие камбэки. Но, во-первых, таких матчей по ходу сезона не так много. Во-вторых, станет больше противостояний с дополнительным времени и сериями пенальти. Лотерея всегда интересна и обеспечивает высокую зрелищность. То есть футбол без прежнего правила станет только зрелищнее», — добавил Габулов.

Наконец, главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов признался, что индифферентно отнёсся к нововведению. По его мнению, оно не изменит футбол в лучшую сторону.

«В принципе, можно играть и при таком варианте развития событий. Честно говоря, не вижу принципиальной разницы. Станет ли футбол справедливее? Знаете, когда вводили VAR, думали, игра очистится, но ошибок стало только больше. Я не вижу предпосылок к тому, что будет лучше. В последнее время у нас многие правила меняются, и все не в лучшую сторону», — подчеркнул специалист.

Бывший футболист «Локомотива» также вспомнил, что чувствовал после поражения от «Монако» в 2004-м в из-за того самого правила.

«О нём не думали. Просто хотели, чтобы нас судили нормально. Сами могли совсем с другим счётом закончить матч в Москве, а в ответной встрече нас просто «убил» португальский арбитр Лусилиу Батишта. Поэтому мысли были исключительно об этом, а не о правиле выездного гола», — признался Хохлов.